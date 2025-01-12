鉅亨買幣速報 - 瑞波幣(XRP)24小時成交量超過9.12億美元，HIVE(HIVE)24小時漲幅達3.36%

鉅亨網新聞中心 2025-01-12 10:15

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24小時漲幅：HIVE(HIVE)24小時漲幅3.36%；RAY(RAY)24小時漲幅4.14%；Phala.Network(PHA)24小時漲幅3.86%。

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近一週漲幅：RUNE(RUNE)近一週漲幅30.1%；Ethena(ENA)近一週漲幅28%；ATA(ATA)近一週漲幅26.8%。