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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 瑞波幣(XRP)24小時成交量超過9.12億美元，HIVE(HIVE)24小時漲幅達3.36%

鉅亨網新聞中心 2025-01-12 10:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格94,550美元，24小時漲跌幅+0.24%；以太幣(ETH)現報價格3,284.91美元，24小時漲跌幅+1.19%。

亮點幣種：瑞波幣(XRP)24小時成交量達9.12億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達6.56億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達4.82億美元。

24小時漲幅：HIVE(HIVE)24小時漲幅3.36%；RAY(RAY)24小時漲幅4.14%；Phala.Network(PHA)24小時漲幅3.86%。

24小時跌幅：TFUEL(TFUEL)24小時跌幅29.9%；艾達幣(ADA)24小時跌幅11.2%；STPT(STPT)24小時跌幅8.6%。


近一週漲幅：RUNE(RUNE)近一週漲幅30.1%；Ethena(ENA)近一週漲幅28%；ATA(ATA)近一週漲幅26.8%。

近一週跌幅：TFUEL(TFUEL)近一週跌幅32.1%；STMX(STMX)近一週跌幅13.4%；MBL(MBL)近一週跌幅7.65%。

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