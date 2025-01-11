鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過25億美元，RAY(RAY)24小時漲幅達6.78%
鉅亨網新聞中心 2025-01-11 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格94,177.99美元，24小時漲跌幅-0.66%；以太幣(ETH)現報價格3,231.99美元，24小時漲跌幅-2.02%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達25億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達13.02億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.15億美元。
24小時漲幅：RAY(RAY)24小時漲幅6.78%；Ethena(ENA)24小時漲幅7.66%；JITO(JTO)24小時漲幅6.05%。
24小時跌幅：HIVE(HIVE)24小時跌幅11.5%；Threshold(T)24小時跌幅5.32%；Notcoin(NOT)24小時跌幅7.11%。
近一週漲幅：RUNE(RUNE)近一週漲幅32.8%；Dogwifhat(WIF)近一週漲幅28.1%；ATA(ATA)近一週漲幅27.2%。
近一週跌幅：HIVE(HIVE)近一週跌幅38.6%；Ark(ARK)近一週跌幅15.5%；MBL(MBL)近一週跌幅11.7%。
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