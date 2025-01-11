鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過25億美元，RAY(RAY)24小時漲幅達6.78%

鉅亨網新聞中心 2025-01-11 17:15

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24小時漲幅：RAY(RAY)24小時漲幅6.78%；Ethena(ENA)24小時漲幅7.66%；JITO(JTO)24小時漲幅6.05%。

24小時跌幅：HIVE(HIVE)24小時跌幅11.5%；Threshold(T)24小時跌幅5.32%；Notcoin(NOT)24小時跌幅7.11%。

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近一週漲幅：RUNE(RUNE)近一週漲幅32.8%；Dogwifhat(WIF)近一週漲幅28.1%；ATA(ATA)近一週漲幅27.2%。