騰訊領軍中國主導制定「區塊鏈發票國際標準」

中國國家主席習近平上週定調加速區塊鏈發展後，網路巨擘騰訊公司隨即傳出消息指，近日協同中國大陸信息通信研究院、深圳稅務局前往瑞士日內瓦出席國際電信聯盟會議。會議上，騰訊等機構聯合代表中國首次提出《General Framework of DLT based invoices》（基於區塊鏈分佈式帳本的電子發票通用框架），並制定相關標準。

騰訊表示，上述研究項目已獲得國際電信聯盟支持，順利通過新標準立項，未來將由中國負責起草、討論及修訂區塊鏈發票相關的國際標準。據了解，國際電信聯盟成員國更包含英國、瑞士、瑞典、西班牙和巴西等，各國代表認為，區塊鏈發票是未來數位經濟社會的重要基礎設施，並對區塊鏈發票標準化的重要性表示肯定。

去年 8 月 10 日，國家稅務總局深圳市稅務局與騰訊聯合開出全國首張區塊鏈發票。它具有全流程完整追溯、信息不可篡改等特性，與發票邏輯吻合，能夠有效規避假發票，完善發票監管流程。同時，還具有降低成本、簡化流程、保障數據安全和隱私的優勢。

最新數據顯示，騰訊區塊鏈電子發票目前已累計開票 130 萬張，累計金額 15 億人民幣，註冊企業 1500 多家，其中沃爾瑪深圳門店全量接入、乘車碼深圳區域全量接入。放眼縱觀全中國，目前區塊鏈發票已覆蓋 100 多個行業，接入企業超過 5,300 家，已被廣泛應用於金融保險、零售商超、酒店餐飲、停車服務等行業，開具區塊鏈發票累計超過 800 萬張。

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