壽險業買債券ETF新公式年底上路 自有資本恐面臨增提壓力

金管會今 (29) 日宣布調整保險業計算資本適足率方式，其中新增壽險業投資債券 ETF 新公式，預計最快今 (2019) 年底上路，若依新公式計算，自有資本恐面臨增提壓力。

金管會今天預告修正「保險業計算自有資本及風險資本的範圍及計算公式」，現行「股票型共同基金」、「平衡型共同基金」及「ETF - 股票型」等資產，若為新臺幣計價但投資區域為國外者，應依投資市場適用已開發國家或新興市場風險係數，分別為 20.09% 及 28.87%，並納入整體國外資產暴險部位計算匯率風險，風險係數為 6.61%。

考量資產一致性原則，「債券型共同基金」、「ETF - 債券型」及其他類型的受益憑證、ETF、ETN 等間接投資資產，應比照現行股票型共同基金等資產，視實際投資標的市場適用之風險係數計算風險資本。

至於債券 ETF 若為新臺幣計價且投資區域為國內者，適用的風險係數為 8.1%；若為新臺幣計價但投資區域為國外者，應適用國外已開發國家風險係數 6.33%，及新興市場風險係數 8.35%，且應併計匯率風險資本。

以 6 月底保險公司投資 8085 億元試算，整體壽險業資本適足率最多降 11 個百分點，降幅則在 3.5% 以內，不過未來新制上路後，整體壽險業也都符合 200% 法定標準。

另外，截至 9 月底，國內壽險公司合計投資海外債券 ETF 金額達 1 兆 1081 元，若依現行法規投資在新台幣計價的已開發國家的債券 ETF，只依資產風險類別計算，原本需提列 897.5 億元的自有資本；但若依新的公式試算後，風險資本總額要提列 1015 億元的自有資本，也就是要多提 117.5 億元的自有資本。

金管會表示，「保險業計算自有資本及風險資本的範圍及計算公式」將預告 30 天，預計今年底開始實施，換句話說，壽險公司明年 3 月、申報今年年報時，就要以新制式算。