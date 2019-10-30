盤前財經大事搶先讀2019年10月30日

今日操盤前瞻

美國第 3 季 GDP

日本 9 月零售銷售

法說會：聯發科、聯電、友達、晶睿、大聯大、台郡、中華電、健和興

新股掛牌：安碁資訊

白宮官員：美中協議「可能」不會如期於智利簽署

美國貿易代表署 (USTR) 週五 (25 日) 釋出貿易談判進展喜訊，雙方將敲定第一階段協議文本的部分內容，外界普遍預期，協議將定於下個月智利亞太經合會 (APEC) 簽署，然而根據外媒報導，由於日期未定，市場對於協議是否順利簽署仍存有疑慮。閱讀全文...

斬斷對美依賴 華為自主研發 PA 晶片最快明年 Q1 產出

基於華為禁令尚未解除，為降低對美晶片供應商的依賴，陸媒報導，華為已展開 PA 晶片自主研發，計畫交由三安光電旗下的三安集成電路代工，預計明年第一季小幅產出，第二季實現大量生產。閱讀全文...

新台幣 9 月狂升 壽險業單月匯損 1817 億元 創歷史次高

金管會保險局昨 (29) 日公布壽險業 9 月損益、淨值與匯率情形，受新台幣 9 月狂升影響，壽險業單月匯損再增 338 億元，創今年單月最高匯損、更是歷史次高，累計前 9 月匯損已高達 1817 億元。閱讀全文...

證交所看淡台股量能 明年日均成交量估值降至 1200 億元

台股明 (2020) 年成交量恐持續下修，證交所綜合明年國內外政經因素，預估明年台股日均成交量約 1200 億元，略低於今年日均預估量 1250 億元，顯示對於明年股市表現態度保守。閱讀全文...

喬山 20 億元收購朝日富士醫療 6 成股權 估每年增加 60 億元營收

健身器材廠喬山 (1736-TW) 昨 (29) 日召開重訊，宣布將收購日本朝日集團旗下富士醫療器材公司 60% 股權，總收購價格 67 億日圓 (約新台幣 20 億元)，預計明年 2 月交割，估每年可貢獻 60 億元營收，發言人羅雅芳表示，將先整合產品線，再往外拓展歐美市場。閱讀全文...