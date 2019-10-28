貨幣基數正反映危機 分析師：前次這種情況是1920-21年

數據顯示，自 2016 年以來，美國的貨幣基數 (monetary base) 下降了約 23.68%，這是自美國聯準會成立以來最深、最長的跌勢。分析師警告，這種情況不應小看，前次接近這個跌幅時，是 1920 年到 1921 年，最後出現了嚴重的通縮衰退。

(圖表取自 hubertmoolman.wordpress.com)

貴金屬分析師及投資通訊作家 Hubert Moolman 表示，以史為鑑，在 1920-1921 年的經濟衰退期間，貨幣基數的下降最終影響更廣泛的貨幣供應，導致經濟衰退期間價格水準大幅下滑 (約 13%-18%)，批發價格大跌最多 36%。

基礎貨幣是指處於流通界，為社會公眾所持有的現金及銀行體系準備金（包括法定存款準備金和超額準備金）的總和，亦即貨幣供應量的基礎部分，是其中最流動的部分。它基本上就像金本位的黃金，代表交易最終結算的部分。

Moolman 指出，如果貨幣基數在下降，那麼可用的償債手段就會更少，並可能引發大規模違約。由於現金變得稀少，因此才會出現像前幾週，聯準會在回購市場被迫出手，以維持系統運轉的現象。

Moolman 認為，這種情況說明銀行系統可能已經崩潰，無法繼續以當前形式創建新的信貸，就像銀行在不信任銀行系統或特定銀行時，無法按照黃金標準增加其黃金持有量一樣。

(圖表取自 hubertmoolman.wordpress.com)

Moolman 指出，納入黃金價格來看，黃金與貨幣基數的比率，前兩次出現和目前類似走勢時，發生了美國 1933 年的「黃金沒收法 (gold confiscation)」，政府沒收金條並宣布持有違法，以及 1971 年布列敦森林體系的解體。

Moolman 說，這兩次雖然都是重大歷史事件，但都不發生在金融市場崩跌或經濟衰退期間。他警告，這次的情況不同，金融市場崩跌或經濟衰退恐怕就在眼前，如果此時又發現這類大事，後果難以想像。