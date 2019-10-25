「中期調整」即將完成？高盛：下週聯準會將做兩項重要調整

高盛 (Goldman Sachs) 週四 (24 日) 預測，聯準會（Fed）下週可能會降息，但這樣做的同時將會做出兩項調整，以暗示當前的寬鬆周期可能已經結束。

市場普遍預期美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將在 10 月 29 日至 30 日的會議上降息 1 碼，將聯邦基金利率的目標區間下調至 1.5% 至 1.75%。高盛同意此次預測，認為降息機率為 95%。

然而，高盛指出，這個利率水準將會維持一段期間，短期將難以見到聯準會繼續降息。

完成中期調整

高盛經濟學家認為，聯準會在其聲明中將調整一些措辭，以暗示今年第 3 次的降息後，已完成鮑爾 (Jerome Powell) 在 7 月暗示的「中期調整」。這種描述曾激怒華爾街部分人士，但鮑爾在很大程度上仍堅持，即使聯準會已經放鬆了金融條件，美國經濟狀況在其他方面依然穩健。

聯準會官員在降息時表示，這主要是出於對全球經濟放緩、美中關稅和溫和通膨的擔憂，而非美國經濟陷入困境。

高盛經濟學家 Spencer Hill 在給客戶的報告中說，聯準會領導層發出的強烈信號表明，自 9 月份以來轉為溫和的貿易戰升級，並未阻止他們完成 1990 年代那種 75 個基點的「中期調整」。

將措辭緩和到不那麼寬鬆的語調，將與央行最近的聲明保持一致。同時，高盛認為，降息周期已經結束的跡象，可能來自鮑爾的記者會，而非 FOMC 會後聲明。

改變關鍵措辭

但高盛預計聲明中還會有另一個關鍵調整：刪除聯準會「將採取適當行動維持經濟擴張」的關鍵措辭。這句話首次正式出現在 6 月份的聲明中，鮑爾曾於 7 月使用這句話，作為支持 7 月份降息的一種方式。

Hill 預計，鮑爾的語氣會有點鷹派，表明政策基本不變，但強調對數據的依賴，以及在前景惡化時迅速做出反應的能力。

其他可能的調整包括：隨着 9 月份零售支出降溫，消費從「強勁」降至「穩健」，並承認失業率進一步下降，從 3.7% 降至 3.5%。

高盛預期，本次會議上，堪薩斯的 Esther George 與波士頓的 Eric Rosengren，還會繼續反對降息，聖路易的 James Bullard 同樣將持不同意見，但他的主張是要降 50 基點。