拉加德接任ECB總裁在即 首要面臨嚴峻經濟挑戰

當拉加德本周出任歐洲央行總裁時，她將得以一窺歐洲央行所面臨的嚴峻挑戰。

這位前法國財長從德拉吉手中接過歐洲央行帥印已進入倒計時，而迫使歐洲央行在不到兩個月前推出新一輪貨幣刺激措施的不斷惡化的背景將暴露無遺。即將公佈的數據預計將顯示歐元區自 2013 年以來的最差經濟表現，通膨率將較歐洲央行的目標進一步下滑。

德拉吉曾承諾會採取「一切必要的措施」，並在 2012 年改變了債務危機的軌跡，但他離任時仍未能實現他的通膨目標，一旦接任歐洲央行總裁，拉加德將需要尋找新的方法讓歐元區擺脫死氣沈沈的局面，可能超出最近採取的一攬子措施，其中包括降息、資產購買和向銀行提供更好的貸款條件。

在 11 月 1 日正式交接歐洲央行總裁職位前，兩人都將於周一在法蘭克福舉行的告別活動上發言。

隨著製造業低迷威脅到服務業，歐元區第三季度的成長率可能僅為 0.1%。法國經濟也在降溫，而義大利的經濟預計將陷入停滯。德國很可能正處於技術性衰退中，不過這要再過兩周才能得到證實。

彭博經濟學家表示：「不確定性的加劇和全球投資周期的轉變，抑制了外部需求，並拖累了歐元區尤其是德國的市場情緒。我們預計第三季 GDP 成長將略有放緩，這在很大程度上取決於服務業的狀況。」

藍：歐元區 Q2 GDP 季增率表現 紅：歐元區 Q3 GDP 季增率預期 圖片：Bloomberg

除了上述問題外， 歐洲央行上周還收到警示，對其維持價格穩定能力的信心正在減弱。在歐洲央行對專業預測人士的調查中，對較長期核心通貨膨脹率的預期降至 1.6%。歐洲央行的目標是保持整體通膨率低於但接近 2%。10 月份通膨率為 0.7%。

「歐元區經濟陷入低迷，」德國商業銀行經濟學家 Peter Dixon 表示。「現在不是央行行長換人的好時機，但德拉吉在 2011 年接任時也沒好到哪去。」

鑒於歐洲央行的武器庫已耗儘，並且人們對採取進一步行動的厭惡情緒日漸高漲，拉加德可能會發現自己也跟隨德拉吉鼓勵歐洲各國政府增加一些彈藥。歐洲最大經濟體德國迄今並未表現出太大的熱情。德國政府上周五表示，將堅持其預算平衡政策並且認為不需要支出計畫。

不過也有希望的跡象。曾經遭受危機困擾的西班牙預計將保持 0.4% 的季增率。在德國，企業預期在 10 月份從十年低點反彈，製造業需求的下降有所緩解，表明經濟下滑可能已經觸底反彈。

然而，改變基線觀點還需要看到更多跡象，而且經濟學家並不認為歐洲央行會在 2022 年末之前加息。

「第三季度 GDP 增速緩慢以及本季度表現同樣疲軟甚至更糟的前景，或會刺激決策者再次採取行動。」Bantleon Bank 的經濟學家 Joerg Angele 表示。 「但這一預測也存在較大變數，尤其是因為對恢復寬鬆政策存在較大的反對聲音。」

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