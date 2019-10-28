IMF：2020年伊朗財政赤字將破5% 拖累中東地區經濟前景

國際貨幣基金 (IMF) 週一 (28 日) 發布最新中東與中亞地區前景報告，在貿易緊張局勢與區域動盪等全行性因素的衝擊下，箝制了中東與中亞地區 (MCD) 前景，尤其在伊朗制裁衝擊下，伊朗赤字情況漸趨惡化，該地區經濟前景將大幅收縮。

除了貿易戰、能源價格波動，以及英國脫歐不確定性和區域動盪等風險加劇，報告指出，短期來看，由於受到美國的嚴苛制裁，伊朗經濟出現大規模收縮，是導致伊朗經濟前景衰退的主要原因之一。

作為石油輸出國組織 (OPEC) 第三大產油國，2015 年在川普政府退出伊朗核協議後，伊朗受到美國廣泛制裁，導致該國匯率重跌、通貨膨脹率更達到 40%。且根據估計，到目前為止制裁共導致伊朗原油出口減少近八成。

IMF 預計，2019 年伊朗財政赤字將達 4.5%，2020 年提升至 5.1%，並預計今年經濟增長下滑 9.5%。並稱除非油價達到每桶 194.6 美元，明年的國家財政預算才能達到平衡。

IMF 中東和中亞地區負責人 Jihad Azour 表示，在巴基斯坦和蘇丹等國的推動下，預計該地區石油進口國經濟增速將自 4.3% 下滑至 3.6%；不包含伊朗與受戰爭影響的國家在內，預計 2019 年石油出口國經濟增長為 1.3%，低於前年預期的 1.6%。

儘管負面消息較多，但 Azour 認為，在受到那麼多政經因素打擊後，中東和中亞地區經濟增長依舊能維持 3.6%，幾乎與新興市場增長相近。並特別指出埃及的近年來的改革潛能，有望為該地區帶來增長希望。