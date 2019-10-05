聯準會數據系統納進新指標 幫助評估經濟是否衰退

美國聯準會經濟學家薩姆 (Claudia Sahm) 近期研發了一個新的指標，她認為可以更早地提示經濟衰退開始，而且也比一些金融市場指標更加可靠。聖路易 Fed 本週已經將「薩姆規則 (Sahm Rule) 衰退指標」，列入聯邦經濟數據系統 FRED 中。

FRED 是一種廣受歡迎且公衆可訪問的工具，可以用於獲取經濟數據。

與其他金融數據的指標相比，Sahm 更關注失業率。在今年早前發表的論文中，她強調，失業率是一種廣泛使用且易於理解的統計數據，它記錄了衰退為何重要的原因。數據顯示，當 3 個月平均失業率較前一年的低點上升 0.5 個百分點時，經濟正處於或即將進入收縮期。

之所以使用 3 個月均值，是因為它消除了每月的隨機變化，有助避免誤報。Sahm 表示，自 1970 年代以來，每次的收縮期都出現這種情況。

薩姆規則與圖表對照

她建議，將這一規則用作自動觸發家庭刺激措施的信號，以幫助抵消失業率上升的影響，這可能助於縮短經濟衰退，而不需要政策制定者再釐清數據，或進行投票。

例如，上一次經濟衰退始於 2007 年 12 月，但是美國全國經濟研究所的經濟學家小組，進行了 1 年的研究後，才正式確認。但由 Sahm 規則來看，在 2008 年 2 月達到 0.53，若依其提議，此時即可採行福利措施。

聖路易添加了「薩姆規則衰退指標」之後，Sahm 表示，她沒有想到此事，這很棒。

根據當前的 Sahm 經濟衰退指標，此一數字僅 0.07 個百分點，離衰退尚遠。不過，一些 Fed 官員認為，當前 3.7% 的失業率是不自然的低點，政策制定者預計，即使 GDP 沒有萎縮，失業率仍可能上升約 0.5 個百分點。

不過，Sunshine Profits 編輯 Arkadiusz Sieron 認為，這一指標並不完美，它的致命弱點是及時性。

例如，它在 1990 年 9 月發出了警告，但已經比正式的經濟衰退開始時間晚了兩個月。類似的情況還有 2001 年 7 月，該指數發出信號，但網路的泡沫已經展開。