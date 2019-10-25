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〈財報〉First Solar營收、獲利低於市場預期 盤後股價跌1.6%

太陽能設備廠First Solar營收、盈餘低於市場預期 盤後股價跌1.6%(圖片:AFP)
太陽能設備廠First Solar營收、盈餘低於市場預期 盤後股價跌1.6%(圖片:AFP)

週四 (24 日) 美國最大薄膜太陽能設備製造商 First Solar (FSLR-US) 美股盤後公布 Q3 財報，獲利遠低於華爾街預期，該公司並於週四 (24 日) 宣布位於美國俄亥俄州的 PV 組件製造工廠開始生產，一旦新工廠投產，First Solar 的系列 6 總產能將達到每年 5.4GW。

第一太陽能股價走勢 (圖片: Google)
第一太陽能股價走勢 (圖片: Google)

週四 (24 日) First Solar 上漲 1.1% 以每股 55.89 美元作收，而在盤後財報公布後，First Solar 股價下跌 1.59% 至每股 55 美元

「基於 non GAAP 財報關鍵數據財報關鍵數據：
  • 銷售淨額報 5.47 億美元，低於去年同期的 6.76 美元，年增率下滑 6%
  • EPS 報每股 29 美分，低於市場預期的 1.13 美元，年增率下滑 46.3%
  • 營收報 5.481 億美元，遠低於市場預期 10.4 億美元，年增率下滑 19.14%
  • 淨收入報 3062 萬美元，低於去年同期的 5775 萬美元，年增率下滑 46.98%

由於公司的 Series 6 高性能 PV 產品支出增加，且美國系統收入下降，本季度淨銷售額較上一季度減少 3800 萬美元，被高級面板產品組合抵銷了跌幅，第三季度的淨銷售額為 5.47 億美元。現金流從上一季度末的 21 億美元下降至 16 億美元

First Solar 執行長 Mark Widmar 表示，由於產量不斷提高，本季 Series 6 產品甚至達到創紀錄的 1GW 產能，公司對於持續投資 Series 6 產品感到樂觀。

今年以來，公司累計訂單量達 5.4GW(DC)，本季訂單產量達 1.1GW(DC)。

公司財測展望：

First Solar 同時也更新了其 2019 年財測展望，該公司最新將營收上調至 3.2 億美元至 3.7 億美元之間；此前，公司預計營收將落在 2.9 億美元至 3.4 億美元之間。

此外，公司還下調了營運支出估 3.5 億美元至 3.7 億美元之間。此前，First Solar 預計營業支出將落在 3.6 億美元至 3.8 億美元之間。

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