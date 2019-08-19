為達2025年太陽能安裝量目標 躉購費率平均年降幅應在4%左右

研調機構集邦科技旗下綠能研究 (EnergyTrend) 最新報告中指出，去年台灣太陽能安裝量首次突破 1GW(十億瓦) 大關，吸引眾多外資來台設置太陽能電站，不過，由於國內太陽能市場仍需靠躉購費率補貼，帶動太陽能安裝量，若要達到 2025 年 20GW 累積安裝量目標，則該年度前，每年躉購費率平均降幅應在 4% 左右。

由於許多外資紛紛來台投資太陽能電站，經濟部能源局因此將今年安裝目標量提高至 1.5GW，達標規劃預估會從四大面向著手，包括台糖示範專案、工業區屋頂廠房、大型開發商推動專案，及去年已申請同意的備案案件。

TrendForce 分析師陳君盈指出，因應台灣處於電力自由化前期，仍需靠躉購費率補貼來擴大全民參與，帶動太陽能安裝量，因此，若要達到 2025 年總累積安裝量 20GW 目標，至 2025 年前，平均躉購費率每年降幅建議應在 4% 左右。

以 2019 年度的平均躉購費率為新台幣 5.4258/kWh 來估算，至 2025 年時，平均 FIT 價格約落在新台幣 4.2472/kWh，對於電站投資者而言，仍可以維持基本投資報酬率。

TrendForce 指出，躉購費率逐年降低是全球趨勢，就電站投資者而言，追求更低的度電成本 (LCOE) 勢在必行，如何在低度電成本前提下，使用可提高發電量的功率增益模組與逆變器，成為電站投資者的首要考量，也是模組與逆變器廠站穩市場的關鍵。