美股早盤 - 3M下修全年財測拖累 道瓊早盤下跌逾百點

週四 (24 日) 道瓊指數早盤下跌逾百點，因受到成份股 3M 公佈第三季差勁財報所拖累，3M 在週四 (24 日) 美股盤前公布財報下調今年財測展望，3M 早盤大跌逾 4%。

其他美股盤面，微軟 (MSFT-US)、Visa(V-US)、P&G (PG-US) 早盤漲幅均超過 1.5%，陶氏化學 (DOW-US) 更因週四 (24 日) 公布之 Q3 財報減支計劃大奏效，早盤漲逾 3% 領漲道瓊。

另外，週四 (24 日) 費城半導體指數出現強勢反彈，包括應用材料 (AMT-US) 反彈逾 7%、科林研發 (LRCX-US) 與萬機科技 (MKSI-US) 漲逾 10% 之帶動，費半早盤強漲逾 1%。

歐洲央行下週啟動 QE：

在歐洲央行 (ECB) 總裁德拉吉 (Mario Draghi) 即將卸任之際，ECB 週四 (24 日) 宣布維持利率不變，並準備於 11 月 1 日起重啟量化寬鬆 (QE)，每月規模為 200 億歐元。

儘管歐洲央行期望以此驅動歐元區經濟動能，但根據 IHS Markit 稍早發布製造業 PMI 數據，歐元區製造業已連續 9 個月收縮，分析師預期，該區第四季表現恐將停滯不前，經濟前景深陷悲觀情緒。

經濟數據方面，美國 10 月 IHS Markit 製造業 PMI 指數 51.5，10 月服務業 PMI51，分別創下 6 個月及 3 個月新高，但今公布美國 9 月耐用品訂單下滑 1.1%，創下近 4 個多月來最大跌幅。

截至台北時間週四 (24 日) 晚間 22 時許：

道瓊指數下跌 103.40 點或 -0.39%，暫報 26730.55 點

那斯達克上漲 26.38 點或 0.32%，暫報 8146.17 點

標普 500 指數下跌 0.34 點或 -0.01%，暫報 3004.18 點

費半指數上漲 20.2 點或 1.28%，暫報 1596.78 點

十年期美債殖利率下跌 0.02 至殖利率 1.743%

紐約輕原油 (WTI) 上漲 0.43% 至每桶 56.21 美元

布蘭特原油上漲 0.56% 至每桶 61.51 美元

黃金上漲 0.52% 至每盎司 1499.51 美元

美元指數上漲 0.11% 至 97.6 點

道瓊日線走勢圖 (圖：Investing.com)

今日重要數據：

美國當週 (10/19) 初請失業金萬人 21.2 萬人，前值上修至 21.8 萬人

美國 9 月耐用品訂單月增率終值 -1.1%，預估 -0.6%，前值 0.2%

美國 10 月 Markit 綜合 PMI 為 51.2，前值 51

美國 10 月 Markit 製造業 PMI 為 51.5，預估 50.3，前值 51.1

美國 10 月 Markit 服務業 PMI 為 51，前值 50.9

美國 9 月新屋銷售年化總數 70.1 萬戶，預估 71 萬戶，前值 71.3 萬戶

美國 9 月新屋銷售年化月增率 -0.7%，預估 0.4%，前值 7.1%

藍：美國 Markit 製造業 PMI 綠：美國 Markit 服務業 PMI 紅：花旗美國經濟驚奇指數 圖片：Zerohedge

IHS Markit 首席商業經濟學家克 Chris Williamson 表示，儘管商業活動自低點回升，但從數據中可發現，新訂單增長幾乎跌至十年最低水平，揭示未來經濟可能走向低增長。

不過，他仍認為製造業正從低迷情況中復甦，部分原因在於出口增長正逐漸恢復，以及人們對於貿易戰緊張局勢緩和的樂觀情緒，若製造業能夠持續維持增長勢頭，有望推動更強勁的就業增長和服務業表現，幫助推動 GDP 增長。

焦點個股：

推特 (TWTR-US)

營收報 8.24 美元，年增 8%，低於市場預期 8.76 億美元。

淨利報 3652.2 美元，年減 95%，低於市場預期的 6706 萬美元。

調整後 EPS 報 0.17 美元，低於市場預期的 0.20 美元。

新增活躍用戶數報 1.45 億人，年增 17%。

平均每日活躍用戶數報 1.45 億人，高於去年同期的 1.24 億人，亦高於 Q2 的 1.39 億人。

3M (MMM-US)

營收報 79.9 億美元，年減 2%，低於市場預期的 81.6 億美元。

經調整後 EPS 報每股 2.72 美元，年增 5.4%，高於市場預期的 2.49 美元

3M 宣布下修全年財測 EPS 自 9.25-9.75 美元區間，降至 8.99-9.09 美元區間。

意法半導體 (STM-US)

營收報 25.5 億美元，年增 1.2%，季增 17.5%，高於預期的季增 15.3%

毛利率 37.9%

淨利報 3.02 億美元，低於去年同期的 3.69 億美元

稀釋後 EPS 報每股 0.34 美元，低於去年同期的 0.41 美元。

陶氏化學 (DOW-US)

營收報 107.64 億美元，年減 15%，高於預期的 107.076 億美元

調整後 EPS 報 0.91 美元，低於去年同期的 1.34 美元，高於預期的 0.70 美元。

華爾街分析：

BK Asset Management 首席外匯分析師 Kathy Lien 表示，考慮到這是德拉吉於 ECB 任內的最後一次利率會議，透露未來舉措的可能性相對較小，因此認為本次會議不會對歐元匯率產生強烈影響。

Kathy Lien 認為，目前來看，歐元對於英國脫歐進展相關的消息更加敏感，但隨著 Fed 利率會議逼近，美元的流動將逐漸主導歐元走勢。

Marketfield Asset Management 執行長 Michael Shaoul 發布報告指出，目前為止，企業財報收益成功引導工業股表現，不過同時也有證據顯示，以往較受歡迎的軟體產業正逐漸失去領導地位。