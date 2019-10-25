一文統整Samsung Tech Day：旗艦處理器Exynos 990亮相 Galaxy S11如虎添翼

週四 (24 日) 三星在 Samsung Tech Day 重磅推出三款新品，包括新一代的旗艦型處理器 Exynos 990、5G 基頻晶片 Exynos Modem 5123，以及新 LPDDR4X 記憶體。

三星 (005930-KR) 週四在加州聖何塞的 Samsung Tech Day 布局 5G 意味濃厚，兩款 5G 新品「Exynos 990 與 Exynos Modem 5123」皆採用 7 奈米製程與極紫外光技術，還推出新 LPDDR4X 記憶體。三星表示這些新品協同作用之下，將改善行動為中心的生活面向。

三星電子系統 LSI 事業部總裁 Inyup Kang 表示：「5G 技術為通訊和連接開闢新道路，人工智慧 (AI) 將成為全球日常工具，兩款新品皆廣泛適用於 5G 和 AI 應用，協助開發商實現更多創新。」

Exynos 990 使用 ARM Mali G77MP11，採用 7 奈米 EUV 製程，具有客製雙核心、高效 Cortex A76 雙核心，以及 Cortex A55 四核心，其效能較前代 Exynos 9820 與 9825 增快 20% 且更節能。

Exynos 990 除了具有雙核神經處理單元 (NPU)，能啟用本地 AI，無需網路和伺服器就可處理大量資訊，還具備數位訊號處理 (DSP)，能強化智慧助理、臉部辨識和場景檢測等 AI 應用。

(圖片：翻攝 androidpolice)

Exynos Modem 5123 可支援 2G 至 5G 所有頻段網路，連線速率驚人，三星宣稱在 5G Sub-6GHz 頻段，其下載速率可達 5.1Gbps；毫米波頻段，下載速率可達 7.35Gbps；在 4G LTE 頻段時，下載速度可達 3.0Gbps。

三星推出第三個焦點產品是最新的 12Gb DRAM 記憶體晶片「LPDDR4X」，更有效地將記憶體晶片與一些 eUFS 3.0 NAND 封裝在一起，向智慧手機市場提供 10GB 以上記憶體，能為 4K 影片錄製等高強度活動和繁重多工處理帶來最大優勢。

三星週四宣布，Exynos 990 與 modem 5123 將在今年底量產，可能用於未來的旗艦手機，外界預測 2020 年初很快就會看到 Galaxy S11 (若三星堅持其命名慣例) 採用這些組件。