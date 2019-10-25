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一文統整Samsung Tech Day：旗艦處理器Exynos 990亮相 Galaxy S11如虎添翼

一文統整Samsung Tech Day：旗艦處理器Exynos 990亮相 Galaxy S11如虎添翼。(圖片：翻攝androidpolice)
一文統整Samsung Tech Day：旗艦處理器Exynos 990亮相 Galaxy S11如虎添翼。(圖片：翻攝androidpolice)

週四 (24 日) 三星在 Samsung Tech Day 重磅推出三款新品，包括新一代的旗艦型處理器 Exynos 990、5G 基頻晶片 Exynos Modem 5123，以及新 LPDDR4X 記憶體。

三星 (005930-KR) 週四在加州聖何塞的 Samsung Tech Day 布局 5G 意味濃厚，兩款 5G 新品「Exynos 990 與 Exynos Modem 5123」皆採用 7 奈米製程與極紫外光技術，還推出新 LPDDR4X 記憶體。三星表示這些新品協同作用之下，將改善行動為中心的生活面向。

三星電子系統 LSI 事業部總裁 Inyup Kang 表示：「5G 技術為通訊和連接開闢新道路，人工智慧 (AI) 將成為全球日常工具，兩款新品皆廣泛適用於 5G 和 AI 應用，協助開發商實現更多創新。」 

Exynos 990 使用 ARM Mali G77MP11，採用 7 奈米 EUV 製程，具有客製雙核心、高效 Cortex A76 雙核心，以及 Cortex A55 四核心，其效能較前代 Exynos 9820 與 9825 增快 20% 且更節能。

Exynos 990 除了具有雙核神經處理單元 (NPU)，能啟用本地 AI，無需網路和伺服器就可處理大量資訊，還具備數位訊號處理 (DSP)，能強化智慧助理、臉部辨識和場景檢測等 AI 應用。 

(圖片：翻攝 androidpolice)
(圖片：翻攝 androidpolice)

Exynos Modem 5123 可支援 2G 至 5G 所有頻段網路，連線速率驚人，三星宣稱在 5G Sub-6GHz 頻段，其下載速率可達 5.1Gbps；毫米波頻段，下載速率可達 7.35Gbps；在 4G  LTE 頻段時，下載速度可達 3.0Gbps。

三星推出第三個焦點產品是最新的 12Gb DRAM 記憶體晶片「LPDDR4X」，更有效地將記憶體晶片與一些 eUFS 3.0 NAND 封裝在一起，向智慧手機市場提供 10GB 以上記憶體，能為 4K 影片錄製等高強度活動和繁重多工處理帶來最大優勢。

三星週四宣布，Exynos 990 與 modem 5123 將在今年底量產，可能用於未來的旗艦手機，外界預測 2020 年初很快就會看到 Galaxy S11 (若三星堅持其命名慣例) 採用這些組件。

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