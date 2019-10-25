擁有約 500 萬會員的日本星巴克咖啡會員網站「My Starbucks」，日前傳出發生數件的不當登入行為，目前已知會員的損害金額共超過 18 萬日圓。日本星巴克咖啡表示，在日本時間 10 月 26 日晚上 11 點前，將會停止經由信用卡的卡片儲值服務，並呼籲會員們將密碼作出變更。

根據日本星巴克的說法，在 10 月 16 日有會員發現不應存在的交易紀錄，因而撥打客服專線向公司反映。

日本星巴克會員網站遭駭 信用卡儲值服務暫時喊停。(資料照片) (圖片：AFP)

經過公司進行調查，發現有不明人士使用會員的電子郵件帳號和密碼，登入會員專屬的服務當中，並透過信用卡加值服務來進行儲值，且購買了咖啡豆等其它商品。而類似的情形，共在日本關東地區的 5 家店舖發生。而在經過日本星巴克的調查後，目前得知被害金額共逾 18 萬 4000 日圓。

日本星巴克指出「在截至目前的調查，並未發現會員網站上的個人資料有外流情形。會強化資安方面的防護措施，以防止類似情事再度發生」。

而過去日本連鎖超商 7-Eleven 母體的 7&i 控股 (3382-JP)，在 2019 年 7 月所推出的電子支付服務「7Pay」，自服務上線以來就發生遭到不明人士惡用的情事。由於公司判斷在相關資安對策上需耗費龐大時間，還有在信用回復上也有相當難度，因而毅然決然在服務上路不到 3 個月的時間，就作了退出市場的決定。