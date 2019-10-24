德拉吉最後成績單：歐元區10月製造業PMI 45.7 景氣仍萎縮

縱使歐洲央行使出渾身解數，歐元區經濟仍然在萎縮的邊緣徘徊，因為經濟動能主力之一的製造業連續第 9 個月呈現收縮。

IHS Market 周四 (24 日) 公布最新調查，歐元區 10 月綜合 PMI 為 50.2，比 9 月的 50.1 略升，但低於外界預期的 50.3。雖然這表示歐元區經濟不至於落入萎縮，但也表示第 4 季可能就陷於停滯，止步不前。

而歐元區 10 月製造業 PMI 為 45.7，與 9 月持平；服務業 PMI 則為 51.8，比 9 月的 51.6 略為上升。

歐元區前景烏雲密布，對未來的預期也陷入 2013 年以來谷底。IHS Markit 分析，歐元區各國之中，只有法國服務業出現反彈比較能樂觀，德國充其量是經濟下行腳步放慢，而其他各國全都面露疲態。

德法兩國的關鍵差異在於貿易。法國海外貿易新業務有溫和成長，而德國出口仍在大幅下降。

週四 (24 日) 是歐洲央行行長德拉吉 (Mario Dragh) 最後一次召開政策會議，德拉吉的任期即將結束，但他的成績單上所紀錄的，卻是幾近停滯的 GDP、牛步的就業成長、欲漲乏力的物價，和日益濃重的悲觀氣氛。

分析師表示，這個重擔將落到繼任的歐洲央行總裁拉加德 (Christine Lagarde) 肩上，她必須找出方法，解決這些讓歐元區惶惶不安的問題。

歐元區製造業 PMI 歷史數據 (圖: Tradingeconomics.com)