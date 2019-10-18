Galaxy S10 出現指紋辨識異常 三星：將盡速發布修補軟體

根據英國媒體報導，英國有使用者在 Galaxy S10 添加了螢幕保護貼後發現手機可以輕易被解鎖，而三星也承諾將發布一項修補軟體。

Briton Lisa Neilson 告訴英國太陽報，自從她在 eBay 上購買螢幕保護貼後，任何人都可以解鎖她的 Galaxy S10。而在其他的三星手機上也有同樣的問題。

根據內容網站 AppleInsider 的調查，最初的問題是出自於非官方螢幕保護貼中的凝膠及油狀材質。 當手指放在感應位置上時觸發了傳感器，也引起了讀取設備的異常。

而在 Neilson 連絡三星，並經遠端遙控查看後，三星的客服人員也承認此為一個安全漏洞。

三星的發言人則建議使用者，盡量只使用合法的螢幕保護貼。

發言人表示：「我們正在進行內部調查。並建議所有客戶使用專為三星產品設計的官方配件。」

消息指出，韓國的網路銀行 KaKao Bank 已告知客戶關閉三星的指紋解鎖功能，直到此問題被解決為止。

而三星也向英國 BBC 表示其正在進行調查，且已有解決方案。

發言人表示：「我們發現 S10 的指紋識別功能異常，並將盡速發佈修補軟體。」

因此，也建議 Galaxy S10 的使用者，在修補軟體正式發布前，應盡可能使用三星官方販售的指定配件，以避免類似的情形發生。