蘋果、Alphabet閃邊！全球頂尖基金經理人加碼敲進三星

《彭博社》週二 (22 日) 報導，一名全球頂尖基金經理人自去年底逢低加碼敲進三星電子股票，使得三星超越蘋果、Alphabet 成為其投資組合中持股比例最高。

曾獲得《指標》科技產業股票類同級最佳獎，富達全球科技基金經理人宋恆浩提到，他自 2018 年底以來一直增持三星電子股票，並將去年底三星股價暴跌視為逢低買進良機，看好三星股價的長期增長。

宋恆浩表示：「若你問我，半導體晶片週期經歷下滑之際，為何買進三星？我會說，我對其長期基本面有信心。三星就是一個典型範例，我的策略是買入一檔被市場低估股票，而且是市場參與者暫時厭碰的。」

宋恆浩基金持有約 60 個全球科技股。根據彭博資料顯示，該基金過去五年的年化回報率約為 20%，超過 98% 同業。該基金前五大持股公司除三星外，還包括 Alphabet、蘋果、英特爾和微軟。

宋恆浩坦言尚未看到晶片產業復甦跡象，但他解釋：「基於估值、長期增長潛力和自由現金流等資產負債表指標，三星是我願大量持有的個股，看好其有上漲的空間。」

他預期，雲端服務提供商與人工智慧 (AI) 增長需求之下，記憶體晶片需求有上行潛力。

截稿前，三星股價走勢圖。

三星預估本益比為 12.6 倍，低於美光 14.7 倍和台積電 18.6 倍。就預估股價淨值比，三星市盈率為 1.2 倍，低於幾乎所有同行。

三星股價今年迄今已漲約 30%，成為韓國綜合指數中最搶手的股票，截稿前，該股上揚逾 1%，暫報 50900。

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