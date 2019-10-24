〈財報〉陶氏化學Q3減支計劃大奏效 早盤股價漲逾5%

陶氏化學 (DOW-US) 於週四 (24 日) 公佈第三季財報，營收雖然年減 15% 但優於預期，主因是陶氏化學削減開支計劃大幅奏效，刺激陶氏化學早盤股價上漲 5.61% 暫報每股 49.90 美元。

陶氏化學股價日線走勢圖 圖片：investing.com

財報關鍵數據：

營收報 107.64 億美元，年減 15%，高於預期的 107.076 億美元。

調整後 EPS 報 0.91 美元，低於去年同期的 1.34 美元，高於預期的 0.70 美元。

陶氏化學表示，由於全球能源價格下跌，拖累本地價格亦下跌，而包裝材料，聚氨酯和矽酮應用的需求成長，也被碳氫化合物副產品的銷量疲軟所抵消，導致陶氏化學營收下跌了 15%，但儘管如此，陶氏化學公司還是通過節省大量成本來應對不斷下降的需求，在涉及材料科學部門的成本減支計劃中削減了 4000 萬美元的開支，節省了 13.65 億美元。

陶氏化學首席執行官 Jim Fitterling 表示：「本季度的業績表明，我們的團隊正積極應對具挑戰性的商業環境。我們在包裝，聚氨酯和矽酮業務數量方面的有所成長，減少了 4000 萬美元的擱置成本，還在本季度通過股息和股票回購向股東返還了 6 億美元。為公司帶來了獲利和自由現金流的改善。」

未來展望:

陶氏化學第四季營收預期為 98 億美元至 102 億美元，低於市場預期的 110.5 億美元，主要受到包裝與專業塑料製品營收預期下跌 7% 至 9% 所拖累。

Jim Fitterling 表示：「我們已經採取了謹慎的行動，以迅速適應宏觀環境並保護我們的財務實力，展望未來，我們將繼續利用我們的原料靈活性，推進低風險高回報的投資，並實現我們消減成本的目標，改善自由現金流。當產業經濟反彈時，我們將處於強大的競爭地位。」