三菱化學於歐洲設新工廠、複合材料年產能將增6倍

日本三菱化學在週四 (11 日) 時表示，將於義大利成立新的碳纖維複合材料製造工廠，完成的產品則將供應給歐洲當地的汽車產業。估計總投資額將達到 20 億日圓左右，目標在 2020 年 9 月投入生產。

汽車使用碳纖維複合材料的好處在於，具有高剛性又可減少車身重量。今後將以歐洲的高級車品牌作為主要目標，在當地拓展銷售市場。

(圖片：Investing.com)

日本三菱化學的母體為三菱化學控股 (4188-JP)，而這回將在義大利投資設廠的，則是三菱化學子公司的「三菱化學先進材料」(Mitsubishi Chemical Advanced Materials)。新工廠將位在義大利中北部的傳統工業、農業重鎮摩德納 (Modena)，並緊鄰三菱化學出資 44% 的汽車零件加工廠「CPC」的廠房。

預定生產稱為片狀模塑料 (Sheet Molding Compound，SMC) 的複合材料。該材料在樹脂當中混合了數公分長的碳纖維後，經過加工成為片狀。再經過 CPC 或其它汽車產業的加工後，即成為汽車上所使用的零組件。

目前三菱化學在德國境內也有 SMC 的生產工廠。今後將停止在德國的生產作業，並轉交給義大利的新設備來負責生產。預估未來義大利工廠的年產能，將達到 6000 公噸，是當前德國工廠的 6 倍。

若併入日本國內的產能，年產能則將高達 9000 公噸，是過去的 2.3 倍。