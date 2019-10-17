台股盤前—台積電法說牽動行情 挑戰衝11270點高點

台股連日走揚，台積電今日即將召開法說，市場也樂觀看待，預料可支撐指數維持高檔，法人看好，在外資未撤出與選舉行情帶動下，台股將挑戰近年 11270 點新高。

儘管中國兌現採購美農品仍具不確定性，美國 9 月零售銷售數據意外下滑，美債殖利率走跌，能源、科技類股領軍下滑，四大指數皆收黑。

週三 (16 日) 美股四大指數表現：標普 500 指數下跌 5.99 點，或 0.20%，收 2989.69 點；那斯達克指數下跌 24.52 點，或 0.30%，收 8124.18 點；美股道瓊指數下跌 22.82 點，或 0.08%，收 27001.98 點；費城半導體指數下跌 23.90 點，或 1.47%，收 1601.79 點。

法人認為，短期來看，台股面臨漲多拉回的壓力，但台積電法說會若釋利多，將支撐指數維持高檔，隨著新台幣強升，顯現外資未將熱錢撤出，加上台商回流、選舉題材支撐，台股還是可望挑戰近年新高 11280 點。

市場消息方面，台積電法說今日登場，由於第 3 季營收優於預期，外資也看好，第 4 季營收有望季增 7-9%、毛利率上看 50%，看好法說會結果將再度推動股價向上。

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