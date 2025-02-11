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〈台股開盤〉電子傳產齊上攻 反彈逾230點站穩所有均線

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-11 09:41

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〈台股開盤〉電子傳產齊上攻 反彈逾230點站穩均線。(鉅亨網資料照)

台股今 (11) 日隨著美股大漲開高表態，最高達 23485 點，反彈超過 230 點，台積電與電子權值點火上攻，加上大成鋼領軍傳產類股走揚，指數持續站穩所有均線，預計今日成交量約 3400 億元，與昨日相當。

權值股今日強勢，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 小漲表態，在 1110 元附近徘徊，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 也雙雙反彈超過 2%，其他電子權值股如日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 都在盤上表現，為大盤走勢增溫。


矽光子族群今日再成盤面焦點，IET-KY(4971-TW) 再度拉上漲停板，衝上 136.5 元，靠攏歷史高點 149 元，光聖 (6442-TW) 也強漲超過半根，其他如聯鈞 (3450-TW)、智邦 (2345-TW)、旺矽 (6223-TW) 也都有 1-3% 的漲幅。

另外，隨著美國宣布對鋼鋁加徵關稅，台廠大成鋼 (2027-TW) 可望受惠，續揚超過 6%，漲勢相當凌厲，也帶動族群個股包括第一銅 (2009-TW)、世紀鋼 (9958-TW)、長榮鋼 (2211-TW) 走揚。

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大成鋼45.27.88%
旺矽8503.53%
智邦7631.06%
聯鈞3162.60%
光聖5775.29%
IET-KY136.59.64%
聯電40.30.25%
日月光投控168.51.20%
聯發科15202.70%
鴻海1814.02%
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