【新光證券】盤前分析



◆盤勢分析

英國可望本周與歐盟達成脫歐協議；美多數企業財報表現良好； 16 日台股隨美股開高，可惜光電、被動元件、PCB 等族群出現獲利了結賣壓，使得大盤攻高受阻，所幸資產、營建、MOSFET、太陽能等族群接棒演出，令大盤連三日收高，終場加權指數收在 11162.83 點，漲 51.03 點或 0.46%，成交額 1480.47 億元。 OTC 指數收在 141.27 點，跌 0.3 點或 0.21%，成交額 514.12 億元。

16 日開展台灣智慧能源週，太陽能股受惠美國豁免雙面發電太陽能模組 25% 關稅，刺激太陽能股成智慧發電股領頭羊，配合市場普遍看好市值王展望，令大盤站穩 11100 點關卡，順利拉高結算，惟內資法人持續調節中小型股，使得櫃買指數終結連二漲。籌碼面方面，三大法人僅自營商賣超。雖然美眾院通過香港人權與民主法後，中國外交部堅決反對，但法案仍須交由參院審議，美國總統簽字通過，時間上仍有討論空間，隨美中貿易協商變化，或有修正可能，若進行順利，下月中 APEC 會議可望見到川習會，對股市將有激勵作用，此外，為避險貿易戰影響經濟，預期全球央行將會延續寬鬆貨幣步調，台股有機會站穩 11000 點關卡，選股方面留意第三季財報大幅成長公司波段操作。

