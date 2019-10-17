台股再登高11200？緊盯2個關鍵數字

10 月台指期結算，雖然盤中震盪，但台股加權指數收上 11162 點，仍改寫今年新高。台股是否能再往 11200 點關卡，甚至 11270 點挺進? 此時剛好有 2 個關鍵可用來檢驗。一是台積電 300 元整數關卡，另一則是新台幣匯率 30.5 元。如台積電能再衝關 300 元成功，或新台幣匯率再次挑戰 30.5 元，大盤指數再衝高可期，否則盤面恐陷入震盪。關鍵點位仍為 11126、11168 與 11188 點。

台股目前多頭仍緊抓控盤權，極短線能否續強，分界點為 11168 點，如能站穩 11168 點紮營，多頭大軍將續往 11200 點挺進，而 11200 點二端的哨站，為 11188 點與 11212 點，站穩 11212 點，才算正式收復 11200 點城池。在挑戰 11270 點之前，還有一個中繼站為 11246 點。如隨國際股市震盪，多頭今日未能成功收上 11168 點，需留意回測 11126 點。如震盪幅度較大，恐再回測 11100 點整數關卡。而 11077 則是 11100 關卡護城河，多頭只要能守穩 11047 點，攻勢都還在多方掌控中。

台股指數能否登高，台積電一夫當關，今日將召開法說會，能否突破 300 元的整數關卡，是近幾日重頭戲。同時台積電今日還將發放 518 億元股息，外資仍是配息大贏家，外資領台積電股息後，是繼續加碼? 還是領錢走人? 新台幣匯率將是觀察指標，只要新台幣能繼續測試 30.5 元關卡，外資熱錢派對還可續攤。但如新台幣匯率盤中回貶，且成交金額大增，就得提防外資是否偷跑。

另外在盤面熱門族群部分，PCB 出現高檔震盪，PA 族群也出現個股不同調，資金持續往較低基期流動，包括光碟片、太陽能等轉強。對於盤面輪動，高低位階族群，如能維持良好輪動，盤勢將可維持高檔震盪，伺機續攻。但如熱門電子族群震盪較大，傳產與金融就得適時表現，必須接棒穩盤，盤面的輪動走勢才較為健康。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)