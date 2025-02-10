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營收速報 - 台積電(2330)1月營收2,932.88億元年增率高達35.92％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 15:15


台積電(2330-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣2,932.88億元，年增率35.92%，月增率5.44%。

今年1-1月累計營收為2,932.88億元，累計年增率35.92%。

最新價為1105元，近5日股價下跌-0.88%，相關半導體業下跌-0.41%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-4533 張
  • 外資買賣超：-9106 張
  • 投信買賣超：+3523 張
  • 自營商買賣超：+1050 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 2,932.88億 36% 5%
24/12 2,781.63億 58% 1%
24/11 2,760.58億 34% -12%
24/10 3,142.40億 29% 25%
24/9 2,518.73億 40% 0%
24/8 2,508.66億 33% -2%

台積電(2330-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路。以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電。路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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