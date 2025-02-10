營收速報 - 台積電(2330)1月營收2,932.88億元年增率高達35.92％
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 15:15
今年1-1月累計營收為2,932.88億元，累計年增率35.92%。
最新價為1105元，近5日股價下跌-0.88%，相關半導體業下跌-0.41%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4533 張
- 外資買賣超：-9106 張
- 投信買賣超：+3523 張
- 自營商買賣超：+1050 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|2,932.88億
|36%
|5%
|24/12
|2,781.63億
|58%
|1%
|24/11
|2,760.58億
|34%
|-12%
|24/10
|3,142.40億
|29%
|25%
|24/9
|2,518.73億
|40%
|0%
|24/8
|2,508.66億
|33%
|-2%
台積電(2330-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路。以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電。路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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