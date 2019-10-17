〈財報〉IBM Q3營收遜於預期 盤後大跌5%

IBM(IBM-US) 週三 (16 日) 公布第 3 季財報優於預期，由於未達到華爾街預估的其 9 月季度營收，盤後股價大跌 5.18% 至 134.75 美元。公司維持今年財測，，看法樂觀，其自由現金流預期約為 120 億美元。

IBM 股價 (圖片: Investing)

IBM 第 3 季財報關鍵數據：

調整後每股盈餘為 2.68 美元，年增率上揚 3%，高於分析師預估的 2.67 美元。

營收為 180.3 億美元，年增率下滑 3.9%，低於分析師預估的 182.3 億美元。

淨利為 16.7 億美元，低於去年同期 26.9 億美元，年增率增長 24%。

公司財測與展望：

IBM 財務長 James Kavanaugh 表示，第 3 季公司將繼續為客戶提供高價值產品與服務，並說道對紅帽公司 (Red Hat) 迄今為止的業績感到非常滿意，並指出紅帽的銷售增長率，比起去年宣布收購時的銷售增長率有所提高。

而營收下滑的原因，Kavanaugh 表示，他說，由於英國和德國客戶業務量減少，該公司的外包業務全球科技服務部 (Global Technology Services, GTS)，收入為 41.2 億美元，下滑了 5.6%，系統收入為 14.8 億美元，華爾街預期為 15.2 億美元。

IBM 歷年營收 (圖片: CNBC)

IBM 在 7 月 9 日已完成 340 億美元紅帽公司的收購案。8 月 2 日將給出收購之後，公司全年的財務展望。

2019 全年每股盈餘至少為 12.80 美元。公司在雲端計算和開源企業軟體製造商：紅帽公司 (Red Hat) 的營收為 52.8 億美元，未能達到該季度的內部預期，此前分析師預估為 54.3 億美元。

華爾街分析：

Zacks Investment Research 分析師表示，IBM 銷售收入已是連續第五個季度下降。 雲端業務收入增長 2% 雖然不錯的，但還不足以阻止該股在盤後市場拋售 2.7%。

Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 認為，IBM 新產品的組合將使該公司的系統部門近期出現下滑，後恢復增長。Daryanani 對 IBM 股票的評級為「買入」。

他說道：「我們認為這使 IBM 能夠在此季度上實現穩定的同比增長」。