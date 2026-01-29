鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-29 07:15

IBM(IBM-US) 於周三 (28 日) 公布 2025 會計年度第四季財報，在 AI 快速導入帶動軟體服務需求成長下，表現超出市場預期，並釋出略高於分析師預估的財測，帶動股價盤後走高。截至發稿，漲超 7%

第四季營收年增 12%，自去年同期的 176 億美元成長至 196.9 億美元。淨利增至 56 億美元，或每股 5.88 美元，高於去年同期的 29.2 億美元、或每股 3.09 美元。

Q4 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預估

營收：196.9 億美元 v.s. 192.3 億美元

調整後 EPS：4.52 美元 v.s. 4.32 美分

IBM 預期全年營收成長將超過 5%，較去年的 8% 成長率放緩。根據 LSEG，分析師預估 IBM 在 2026 年銷售成長約 4.6%。IBM 也預期自由現金流將在 2025 年達到 147 億美元後，再增加 10 億美元。

IBM 執行長 Arvind Krishna 在聲明中指出，公司的生成式 AI 業務累計金額已突破 125 億美元。

他寫道，「這為 IBM 強勁的 2025 年畫下句點，我們在營收、獲利與自由現金流方面都超出預期。」

Krishna 也在財報電話會議中表示，IBM 有望在 2029 年前推出首台大型量子電腦。

按業務別來看，軟體營收第四季年增 14% 至 90 億美元，受惠於自動化、資料與 Red Hat 產品需求。基礎設施業務營收成長 21% 至 51 億美元，其中 IBM Z 主機系統年增幅高達 67%。