IBM在台啟用客戶中心、創新場域 加速工業4.0發展

台灣 IBM 今 (10) 日宣布在台啟用客戶中心 (IBM Client Center) 及創新場域 (IBM Studio)，落實 IBM 年初提出的整合創新科技、商業和人才的 ABCDE 2.0 策略，台灣 IBM 總經理高璐華表示，將持續推動企業數位轉型，瞄準工業 4.0、BANK 4.0 目標。

高璐華表示，IBM 年初提出的科技 ABCDE，將攜手客戶轉型進入認知運算時代，包含 AI 人工智慧、Blockchain 區塊鏈、Cloud 雲端、Data 資料、Employee and Education 人才培訓，今天正式宣布啟用 IBM 客戶中心和創新領域，未來將持續攜手客戶推動數位轉型，並協助企業轉型成為認知企業，同時繼續投資、深耕台灣。

高璐華進一步表示，今年的目標是讓 AI 進入到客戶核心，而不再只是停留在實驗測試階段，希望幫助客戶節省成本同時提升競爭力，區塊鏈的部分也希望從實驗到落地，把整個產業生態圈做到更透明，雲端則著重多雲空間的安全性。

不只協助企業轉型，高璐華表示，IBM 也與政府很多專案合作，未來將協助製造業朝向工業 4.0 為目標，金融銀行業則提出 3 大敏捷策略，包含敏捷創新、敏捷 AI、敏捷上雲，達到 BANK4.0 銀行無所不在的目標。

而 IBM 在台灣協助的案例，包含中國信託 Home Bank App，IBM 表示，團隊與中國信託透過前後舉辦近 70 場使用者訪談與易用性測試，採用 IBM Garage 的精神，在進行分析後決定以情感設計 (Emotion Design) 提供體驗式金融服務，並簡化登入的方式提升消費者與中信銀的互動性與忠誠度。

IBM 於 1956 年在台灣設立分公司，迄今已有 63 年時間，1967 年也成立台灣國際商業機器股份有限公司，而 IBM 目前在全球成立了 57 個 IBM Studio，共有超過 2000 位設計師，台灣成為亞太區第 5 個設立 IBM Studio 的地區，客戶中心也提供超過 300 種以上的解決方案。

行政院副院長陳其邁今也出席表示，IBM 在台灣 63 年見證工業轉型，從硬體起家，到現在轉型成為提供解決方案，幫助企業做數位轉型，也正是現代企業面對工業 3.0 到 4.0 過程重要的推手，他強調，IBM 選擇投資台灣是很聰明的選擇，台灣不僅擁有完整上中下游產業鏈，人才 CP 值也非常高。