IBM提三大策略 打造智慧資安

台灣 IBM 今 (12) 日舉辦全球資安高峰會論壇，面對 AI、邊緣運算世代，資料上雲的資安課題成為企業轉型關鍵之一，IBM 提出三大策略打造智慧資安，協助企業朝數位再造邁進，包含提早規劃資安計畫、導入 AI、建立即時應變機制。

根據調查全球有 80% 企業的關鍵資料、應用仍未上雲，但預期 2020 年會有 75% 企業開始部署多雲模式，顯示全球企業正快速將資料搬上雲端，今年將開始朝混合雲、多雲趨勢前進，而台灣則有超過 9 成企業尚未規劃、完善多雲資訊基礎環境，也沒有因應多雲環境擬定對應的資訊安全防禦機制。

IBM 表示，過去企業以資料中心思維開發系統，完成後才開始補足資安防護措施，但現階段雲端資安跟不上資料上雲的速度，既有的資安工具也難以適用複雜多元的雲端環境，根據調查顯示，過去 5 年資料外洩的平均成本上升 12%，達 392 萬美元 (約新台幣 1.21 億元)。

IBM 大中華區資訊安全事業部總經理陳文豐表示，資安攻擊從雲端運算、大數據到工業資安等領域都有，面對駭客攻擊，企業必須加速資安防禦的腳步，應該在規劃上雲時一併考慮資安機制，IBM 也提供企業資安布局三大策略，提早規劃資安計畫、導入 AI、建立即時應變機制。

IBM 表示，資安不再只是 IT 部門的責任，將有賴公司由上而下落實資安防護，並積極整合外部社群分享資安威脅情報，才能協助企業快速對應不斷進化的資安威脅。