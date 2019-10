軟銀計畫向WeWork提供50億美元金援、條件優於摩根大通

We Company

日本軟銀集團 SBG(9984-JP),計畫向共享辦公室服務 WeWork 的營運公司 We Company 提供 50 億美元的金援。據悉,軟銀集團 SBG 已向 We Company 提出條件,目前雙方正進入最後的協商階段。

根據《日本經濟新聞》週四 (17 日) 報導,這回軟銀集團 SBG 將直接向 We Company 提供金援,而非透過旗下的願景基金 (Vision Fund) 來執行。雖然軟銀在未來將取得 We Company 過半股票,但是在議決權方面將維持不過半,也不會將 We Company 併入集團旗下。也因此,軟銀也考慮活用不具議決權的優先股等。

軟銀孫正義 (圖片:AFP)

目前除了軟銀之外,由摩根大通所主導的銀行團,也正與 We Company 進行公司債發行等的支援協商。不過摩根大通的利息驚人,對 We Company 而言將成為公司的沉重負擔,軟銀的條件也相對顯得較為有利。

We Company 在 2018 年 12 月期的公司財報中,出現約 16 億美元的虧損,而手上的資金也不斷流出,在上 (9) 月更徹回了 IPO 上市案。We Company 原本規劃透過 IPO 及融資,共可為公司帶來 90 億美元的財源,但也隨著 IPO 的撤回而化為泡影。

We Company 很可能在近期內就會作出決定,在軟銀與摩根大通之間兩者擇一。

而為了 We Company 的公司重建,軟銀要求他們必須改善公司治理並實施重組。另外軟銀也希望透過強化在經營上的參與,來挽回 WeWork 的公司信譽。