紐幣還有更低點？紐西蘭央行再放降息預期

據紐西蘭統計局週三 (16 日) 公布數據顯示，紐西蘭 Q3 通膨年增率從前一季的 1.7% 降至 1.5%，進一步遠離央行的 2% 目標，但略高市場預期的 1.4%。在通膨數據公布後不久，紐西蘭央行副行長 Geoff Bascand 暗示，有可能進一步降息，以刺激經濟成長及通膨，拖累週三 (16 日) 紐幣聞聲日內由漲轉跌。

紐西蘭央行 (RBNZ) 已將利率降至歷史低點，導致外匯市場 G10 貨幣之一的紐西蘭元 (NZD) 持續下跌。該行目標是將通貨膨脹率提高至 1%-3% 目標區間的中值 2%，並提振就業率。

紐西蘭通膨年增率 (紐西蘭通膨數據為每季發布) 圖片：tradingeconomics

Geoff Bascand 表示：「在實現通貨膨脹和實現最大的可持續就業率目標方面，如果認為不太可能實現這一目標，那就仍可能需要進一步降低利率。」

Bascan 在談話中指出，紐西蘭目前經濟情況還算可以，但央行對於潛在的挑戰感到憂心。全球環境風險很高，紐西蘭更是容易受到外部事件所影響。

紐西蘭央行在 8 月初時大幅降息 50 個基點至 1% 的歷史低點，不過該國目前商業信心依舊惡化、經濟成長放緩、就業市場疲軟，紐幣貶勢近一季以來也是持續走跌，從 7 月迄今兌美元已下跌 7%。

週三 (16 日) 早盤，紐幣兌美元原受到紐國通膨率小幅超出預期而呈現小漲，但在紐西蘭副行長發表談話之後，紐幣兌美元再度轉為下跌，截至午盤 14 時許，暫報下跌 0.21% 至 1 紐幣兌 0.6279 美元，持續在 4 年新低位置徘徊。

紐幣兌美元 15 分鐘走勢圖 圖片：investing.com

Kiwibank 首席經濟學家 Jarrod Kerr 表示，雖然 Q3 通膨數據小幅超出市場預期，但整體來說，1.5% 的通膨率仍是低於紐西蘭央行 2% 的目標。紐西蘭央行需要在政策方面做更多工作，有市場經濟學家即預測，今年 11 月紐西蘭利率可能再次降息一碼至 0.75%。