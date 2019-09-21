IMF: 紐西蘭經濟恐放緩 分析師: 應在年底前再降息一次

國際貨幣基金組織 (IMF) 預測，紐西蘭今年的經濟成長有趨緩的下滑情況，IMF 認為紐西蘭政府需要思量對策，以進一步支持放緩的經濟。

IMF 週五 (20 日) 公布 2019 年關於紐西蘭經濟報告時，表示該國估計將在 2020 年 GDP 增長 2.7% 前，於今年以支出為基礎增長 2.5%，低於去年的 2.8%。這是在 2011 年地震後十年，紐西蘭主要 GDP 主要受到：震災所帶來的重建支出、高度移民，及強勁的貿易條件和住房繁榮消失後，等因素影響。

IMF 預測，紐西蘭經濟增長有趨於下行的風險，但增長前景面臨的風險趨於下降。

IMF 表示：「在貨幣和財政政策的支持下，預計將在 2019-20 年進一步增長，最終將導致通膨率逐步提高至 RBNZ 目標範圍的 2% 中點。」

紐西蘭央行 (RBNZ) 今年 5 月降息 1 碼（25 個基點），至 1.5%，創下紐西蘭歷史新低水準，經濟學家認為央行可能再次降息至歷史新低的 1%。

本週數據顯示紐西蘭 GDP 在第二季，以五年來最慢的速度增長。儘管央行預計較低的借貸成本和更多的政府支出將刺激需求，但大多數經濟學家都建議 RBNZ 在 2019 年底之前再降息一次。

IMF 認為，鑑於通膨低迷以及近期面臨的衰退風險，能夠理解紐西蘭央行為何在 5 月進行創歷史的降息，但該組織認為寬鬆的貨幣政策，和經濟過熱相比，降息政策應該會更令人擔憂。

報告稱，嚴重的衰退將促使紐西蘭央行採取非常規的貨幣政策，在這種情況下，政府還需要準備使用其一些「實質性財務政策」，才能應對放緩的經濟。