9月人民幣存款餘額略減 央行：利率仍處下降趨勢

台灣央行今 (15) 日公布 9 月銀行辦理人民幣業務概況，全體國銀人民幣存款餘額為 2649.52 億元 (以下金額全為人民幣)，終結連 2 升，轉為較上月下滑 14.62 億元，減幅 0.55%，央行指出，9 月主要是法人戶的變化，個人戶變動微小，整體變化不大，但也表示，從中銀台北的人民幣利率來觀察，仍處於下降趨勢中。

9 月外匯指定銀行 (DBU) 人民幣存款餘額略增 3.27 億元至 2330.46 億元，國際金融業務分行 (OBU) 則較上月減少 17.89 億元。

央行說明，9 月看到比較多是公司盈餘匯回到 DBU，使法人戶活存增加，沒有特別的季節性因素，至於散戶變化不大。

另一方面，央行指出，9 月 OBU 匯款總額創近半年新低，來到 504.02 億元，較上月減近 50%，主要是因台商國內資金調度款減少；同時，DBU 匯款也減少近 27% 至 667.49 億元，則是因電子業匯往大陸地區三角貿易貨款和匯款減少。

整體來看，匯款總額會減少，是因「款項匯來匯去的次數減少」。

此外，央行公布今日最新銀行對人民幣各天期的最高牌告利率，1 個月期為花旗台灣銀行 2.5%、3 個月為兆豐銀 2.4%，6 個月為渣打商銀 2.7%、9 個月為日盛銀 2.45%，而 1 年期是陽信銀的 2.8%。

央行表示，目前散戶占人民幣存款餘額約 30%，暫無太大變化，但若從中銀台北的存款利率來看，1 個月期 2.46%、3 個月期 2.58%、6 個月期 2.62%、9 個月期 2.65%，以及 1 年期 2.71%，「比起過去都還是在下降的趨勢中」。

台灣人民幣存款餘額在主要離岸市場仍居第二，僅次於香港的 6441 億元 (8 月底)，高於新加坡 1150 億元 (6 月底) 和南韓 87 億元 (6 月底)。