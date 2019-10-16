紐約匯市—脫歐協議草案呼之欲出 英鎊衝上4個月高點

報導稱英國脫歐協議的草案可望出爐，激勵英鎊週二彈漲至 4 個月高點，擺脫本週稍早的損失。

彭博報導雙方接近達成一項初步協議，稍早歐盟最高談判代表 Michel Barnier 發表相較樂觀的評論已刺激英鎊上漲，此報導擴大了英鎊漲幅。

英鎊兌美元週二跳漲 1.2%，一度來到 1.2796 美元。週一英鎊兌美元因週末會談未有突破，令市場再次擔憂英國和歐盟無法在 10 月底前達成協議，英鎊跌至 1.2606 美元。

脫歐協議有所突破，加劇歐元兌英鎊下跌，但支撐歐元兌美元上漲 0.1%。

美元 ICE 指數下降 0.1% 至 98.33。

近日由於美國一些經濟數據不溫不火，加上中美貿易間的矛盾，令美元承壓，一些基金削減了長期的美元多頭部位，使美元上週出現拋售。

BMO 外匯策略歐洲主管 Stephen Gallo 認為，「經歷近期美元多頭部位遭削減後，投資者已經重新評估短期前景，現在觀點認為貿易爭議方面不會有太大動靜。」

上週中美間所謂的「第一階段」貿易協議令市場歡呼，但因為缺乏細節資訊、油價走跌、中國股市走弱，且避險性質的日圓兌美元守住漲幅，這些發展抑制了市場兌美元的熱情。

但 ING 分析師認為，雖然美元因貿易加權而被高估，但以歷史背景來看，美元估值並未太過拉伸，他認為如果全球貿易前景惡化，美元仍有進一步上漲空間。

中美貿易協議的希望減弱，人民幣也走低。離岸人民幣自前一日登上的一個月高點 7.0503 貶值至 7.0787 兌 1 美元。

另外，土耳其里拉在觸及 5 月來低點後反彈，里拉兌美元一度上漲 1% 以上，擺脫川普的制裁威脅影響，但隨後漲幅收斂至約莫 0.2%。

倫敦合作銀行 (Rabobank) 策略師 Piotr Matys 認為，這只是短期的緩解，「後續會有間接損害的風險，如果土耳其在敘利亞北部的軍事行動持續下去，美國可能使用懲罰性更高的措施。」

目前美方針對 3 位土耳其高級官員施以制裁，且提高鋼鐵關稅，但懲罰措施可能對整體經濟影響不大。土耳其總統 Recep Tayyip Erdogan 週一表示，無論如何，土耳其會繼續進攻敘利亞。