〈智慧能源週將開展〉土地資源不足 2025年地面型太陽光電17GW目標卡關

「Energy Taiwan 台灣國際智慧能源週」將於明 (16) 日開展，由於政府再生能源政策中，訂定 2025 年地面型太陽光電達 17GW 的目標，但業界認為，政府單位執行太過保守，許多閒置不利耕作的土地無法使用，造成土地資源不足，問題待解，地面型太陽光電發展因此卡關。

另外，元晶也認為，國內太陽能建置效益已出現，即使核一、核二、核三提前除役，明年也不會有缺電問題。

聯合再生 (3576-TW) 董事長洪傳獻指出，國內再生能源政策中，太陽光電設置目標為 2025 年達到 20GW(十億瓦)，要達到此目標，不是靠屋頂型太陽光電，而是地面型，但地面型太陽光電設置上，面臨土地、饋線問題。

洪傳獻表示，受限土地不足，地面型設置量要達政府目標 17GW，必須使用漁業種光的漁光型、農地上種光的農光型太陽能，採用一地兩用方式，才得以推進，且業界、資金、人才都已到位，卻因政府單位執行保守，導致許多閒置可使用的土地仍動不了。

元晶 (6443-TW) 董事長廖國榮認為，要達地面型 17GW 的目標，需要約 2 萬公頃土地，據農委會數據顯示，台灣可耕地面積逾 28 公頃，其中，長期閒置不利耕作的土地，至少可建置 100GW 的太陽光電，但土地問題始終無法完全解決。

廖國榮也指出，今年夏天用電高峰期，國內用電量曾一小時高達 3700 萬度電，卻沒缺電問題，其中，太陽能發電就超過 250 萬度，由 8 月底前架設超過 3.7GW 的太陽光電裝置所貢獻，顯示太陽光電建置效益已出現，且明年整體裝置量將達 6.5GW，他認為，即使核一、核二、核三提前除役，台灣也不會有缺電問題。