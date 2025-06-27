Meta強攻AI資料中心電力 攜手Invenergy擴大綠電部署
鉅亨網編譯段智恆
根據《路透》周四 (26 日) 報導，美國社群媒體巨擘 Meta Platforms(META-US) 與再生能源開發商 Invenergy 再度合作，雙方簽署四項新合約，將為 Meta 資料中心新增 791 百萬瓦 (MW) 太陽能與風力發電供應，持續強化其人工智慧 (AI) 運算所需的綠能基礎。
這是 Meta 近年來積極擴大再生能源採購策略的最新進展。根據 Invenergy 周四聲明，雙方合作總量已達 1,800MW，較去年簽下的四份、總量 760MW 的太陽能合約顯著增加。
新一批綠電將來自於美國俄亥俄州、阿肯色州與德州的太陽能與風力專案。雖然電力將輸送至當地電網，但 Meta 將取得相應的再生能源憑證，藉此達成企業永續承諾。合約財務細節未公開。
Meta 為支撐 AI 發展下龐大的算力需求，正加速能源轉型，除太陽能、風能外，亦宣布與地熱能新創企業合作，並尋求與核能開發商展開潛在合作計畫。
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