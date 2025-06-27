鉅亨網編譯段智恆 2025-06-27 01:20

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根據《路透》周四 (26 日) 報導，美國社群媒體巨擘 Meta Platforms(META-US) 與再生能源開發商 Invenergy 再度合作，雙方簽署四項新合約，將為 Meta 資料中心新增 791 百萬瓦 (MW) 太陽能與風力發電供應，持續強化其人工智慧 (AI) 運算所需的綠能基礎。

Meta強攻AI資料中心電力 攜手Invenergy擴大綠電部署(圖：REUTERS/TPG)

這是 Meta 近年來積極擴大再生能源採購策略的最新進展。根據 Invenergy 周四聲明，雙方合作總量已達 1,800MW，較去年簽下的四份、總量 760MW 的太陽能合約顯著增加。

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新一批綠電將來自於美國俄亥俄州、阿肯色州與德州的太陽能與風力專案。雖然電力將輸送至當地電網，但 Meta 將取得相應的再生能源憑證，藉此達成企業永續承諾。合約財務細節未公開。