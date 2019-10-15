〈M31法說〉明年7奈米IP開始貢獻營收 營運可望再續強

IP(矽智財) 廠 M31(6643-TW) 今 (15) 日舉辦法說會，發言人方余平表示，今年先進製程營收比重已達 6 成，預計明年第 1 顆 7 奈米 IP 開始挹注營收，並將持續往 28 奈米以下先進製程拓展，法人指出，先進製程 IP 的銷售單價高，加上營收比重拉升，估明年 M31 營收、獲利同步看增。

方余平指出，去年 28 奈米以下的先進製程營收比重逾 3 成，今年成長至近 6 成，28、22 奈米約 48%，12、16 奈米約 11%，其中，28、22 奈米的 IP 布局較完善，應用多為 AI、邊緣運算等，同時也是美中貿易戰急單主要需求。

M31 預計，明年將有首顆 7 奈米 IP 開始貢獻營收，應用在高速介面 USB 上，第二顆 7 奈米則將用於物聯網產品，至於基礎元件 IP 則因現有市場尚未成熟，目前仍在觀望。

以 IP 性質來看，包括高速介面、類比、基礎元件、記憶體，預計明年成長性最高是高速介面 IP，其營收貢獻比重估為 USB 50%，PCIe、MIPI 各 25%，製程橫跨 12 奈米至 0.11 微米，目前已有逾 150 個 IP，預計隨著市場持續擴大，需求看增。