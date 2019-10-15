〈智慧能源週將開展〉SEMI：近8成民眾支持發展太陽光電、逾7成不知太陽能板無毒

「Energy Taiwan 台灣國際智慧能源週」將於明 (16) 日開展，據 SEMI 委託台經院規劃的「太陽光電政策支持度民調」統計結果指出，近 8 成民眾支持政府加速發展太陽光電，不過，也有超過 7 成民眾，不清楚太陽能板無毒，甚至高達 9 成，不知道政府已訂定太陽能板回收機制。

為協助台灣綠能產業轉型升級，今年 SEMI 太陽光電公共政策倡議委員會，委託台經院規劃「太陽光電政策支持度民調」，統計結果發現，高達 78.4% 民眾支持政府加速太陽光電發展進程，且 80% 民眾支持在閒置土地、或複合空間架設太陽能板。

針對太陽能發電的誤解方面，國際半導體產業協會 (SEMI) 台灣區總裁曹世綸指出，根據民調結果，台灣民眾超過 7 成不清楚太陽能板無毒，且超過 9 成民眾，不知道政府已訂定太陽能板回收機制。

曹世綸認為，政府與產業有必要加強太陽光電推廣教育，促進民眾了解能源轉型，及澄清各種正在傳播中的綠電謠言。

「Energy Taiwan 台灣國際智慧能源週」由 SEMI 與外貿協會攜手舉辦，展覽主題包括太陽能、風能、氫能、智慧儲能，邀集 165 家國內外再生能源廠商，國內包括聯合再生 (3576-TW)、茂迪 (6244-TW)、元晶 (6443-TW) 等太陽能廠，及風電外商沃旭能源、達德能源都將參展，預計吸引 1.7 萬名國內外買主參觀採購。