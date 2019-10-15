〈智慧能源週將開展〉SEMI：跨國企業全採綠電需求增 台灣須加快供應

「Energy Taiwan 台灣國際智慧能源週」將於明 (16) 日開展，由於再生能源倡議行動 RE100，已有 204 家企業加入採用 100% 再生能源計畫，SEMI 呼籲，在跨國企業採購再生能源需求增加下，台灣須加緊供應，以嵌入全球供應鏈；太陽能模組廠元晶 (6443-TW) 董事長廖國榮也認為，台灣身為代工大國，卻以火力發電為主要能源，未來將承受不少壓力。

SEMI 台灣區總裁曹世綸指出，再生能源倡議行動 RE100 目前已有 204 家企業加入採用 100% 再生能源計畫，去年底總採購需求達 1880 億度電，與台灣產業關係緊密的蘋果 (Apple) 是主要成員之一，身為主要供應商的晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)，也因應此趨勢，預計建設年發電量達 13 億度的太陽能電廠。

除蘋果外，Google 也是 RE100 成員之一，目前已在台灣成立第 2 家資料中心，且宣布採購台南 10MW(百萬瓦) 太陽能電廠電力。曹世綸認為，跨國企業採購再生能源需求增加，台灣須加緊供應，以嵌入全球供應鏈。

元晶董事長廖國榮也認為，蘋果要求供應鏈中的 23 家廠商，承諾生產蘋果產品時，100% 使用再生能源發電，代表 RE100 影響力不僅擴及產業鏈，更擴及產業鏈所處的國家，而台灣身為代工大國，卻以火力發電為主要能源，未來將承受不少壓力。

廖國榮強調，台灣是代工大國，一家代工廠可能同時供貨多家品牌廠，不同買家對再生能源有不同的規定，但一旦任一買家加入 RE100，代工廠就等同需符合所有買家的要求。且再生能源價格節節下降，相較於化石能源價格波動高，投入再生能源可穩定成本、分散能源風險。