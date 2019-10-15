台股盤前─激情暫緩 觀望台指期結算和台積電法說

台股加權指數昨 (14) 日大漲 176.99 點，站穩 11000 點關卡上，三大法人均同步站在買方，短線偏多格局明朗，今 (15) 日開盤前，由於美股投資人對於美中能否簽署階段性協議有疑慮，使美股再度陷入觀望，法人預料台股激情可能因此暫時緩和，尤其是在周三台指期結算和周四台積電法說前夕，可能先呈現觀望盤。

三大法人昨日在集中市場合計買超近 200 億元，其中，外資買超近 152 億元，投信買超 5.83 億元，自營商也買超 40.9 億元；而外資期貨淨多單同步加碼 5406 口至 57981 口，籌碼面偏多，有利後市表現。

儘管美中貿易局勢再次緩解，不過，投資人態度觀望使美股激情冷卻，道瓊指數下跌 29.23 點或 0.11%，收 26787.36 點；標普 500 指數下跌 4.12 點或 0.14%，收 2966.15 點；那斯達克指數下跌 8.39 點，或 0.10%，收 8048.65 點；費城半導體指數下跌 0.73 點或 0.05%，收 1590.40 點。

在熱錢湧入下，台幣昨日強升 2.3 角收在 30.62 元，創一年新高，並爆出 19.725 億美元巨量，除了貿易商的實質拋補，主要是因外資大舉匯入，為資金行情添續航力。

另一方面，基本面也傳來好消息，上市櫃公司 9 月總營收達 3.2 兆元，月增 8.4%，年減 0.8%，創歷年同期次高和今年最高表現，包括 IC 設計、網通股等族群均表現亮眼。

金管會主委顧立雄指出，第三季大戶和中實戶人數增加，但尚未高於去年第二季 1579 人，認為真正大戶高峰還沒到，應該還會增加。

而對於台股最重要的領頭指標台積電，外資花旗看好其先進製程，拉高目標價至 364 元天價，後續值得留意。

整體而言，元大投顧指出，台指期拉高至 11000 點上方，收盤價改寫波段高點，美中貿易情勢趨緩，再加上美國聯準會宣布購買短債，均帶給大盤一定支撐，短線可留意後續美中正式文件、本周的台積電法說和歐盟峰會。