熱錢派對再衝11100？留意輪動節奏與匯率

美中貿易談判報喜，達成首階段協議，新台幣匯率單日大升近 2 角，外資熱錢再度湧入，助攻跳空開高台股衝關 11000 點！台股目前盤勢由多方強力掌控，是否再往 11100 點或更高的目標挑戰？只要多頭穩穩抓住控盤權，配合良好輪動節奏，同時新台幣匯率勿出現急回，短多防線已拉高至 11000 點關卡。關鍵點位仍為 11016、11047 與 11077 點。

台股如欲持續衝高，11077 點必須站穩，才可續往 11100 點，甚至 11126、11168 點挑戰。但如遭遇獲利回吐調節賣壓，11077 點未能守穩，只要能站穩 11047 點之上，都屬短多強勢控盤，而 11016 點為 11000 點關前灘頭堡，只要 11016 點守穩，昨日 11000 點跳空缺口都屬有效。除非短線調節賣壓擴大，棄守 11000 點關卡，下方支撐為 10988 與 10947 點，只要力守 10988 點之上，本波攻勢都仍在行進中。

昨日新台幣大升，外資熱錢湧入，盤面也開始見到外資熱錢外溢效應，除了台積電之外，包括鴻海、友達，以及與油價有關的原油正 2 等，都成為外資加持標的。短線上只要維持多方控盤，各類股與電子各次族群可用之兵仍多，都有輪動表現機會。

只要新台幣勿再出現急回，本周三台指期結算，外資心態明顯偏多。在選股方面，仍以 9 月與第三季業績創高者為主，在籌碼面部分，除了搭配法人買超，短線強勢股則可追蹤融券大增，以及券資比較高的熱門族群。台股衝高，軋空將是必要的助攻力道! (訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)