〈台股開盤〉美股拖累挫逾200點 台積電再陷季線保衛戰
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-24 09:47
美股上週五重挫，台股今 (24) 日在台積電 (2330-TW) 跳空開低、電子股走弱下，早盤挫逾 200 點，失守 5 日線並回測 10 日線，預估成交量 3700 億元；法人指出，在台積電短線仍承壓下，加權指數難脫震盪格局。
台積電今日開盤 1080 元，下跌 15 或 1.37%，再次陷入季線保衛戰；鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW)、台達電 (2308-TW) 平盤下震盪，廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW) 跌 2-3%。
高價電子股表現同樣弱勢，世芯 - KY(3661-TW)、緯穎 (6669-TW)、旭隼 (6409-TW)、健策 (3653-TW) 等跌 4-5%；其他像是貿聯 - KY(3665-TW)、金像電 (2368-TW)、奇鋐 (3017-TW) 等也跌逾 4%。
法人分析，台股 2 月上漲多倚賴傳產跌深族群的帶動，但隨著傳產近日漲多開始量縮震盪，後續上攻仍需電子族群的帶動，尤其是台積電為首的 AI 相關類股需回穩，否則衝高後逢壓仍將震盪，不易走出一段較大的漲勢。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 台股創金蛇年新高 製鞋概念股起飛 鈺齊 志強 來億 大漲
- 〈台股盤後〉台積電領軍反彈漲242點收23730點 周線翻紅漲577點
- 日企財報開跑！掌握日股關注「這題材」，攻守有實力
- 川普2.0滿月囉！施羅德投信：美台日股向上攻堅 黃金目標價上調至3000美元
上一篇
下一篇