〈台股開盤〉美股拖累挫逾200點 台積電再陷季線保衛戰

美股上週五重挫，台股今 (24) 日在台積電 ( 2330-TW ) 跳空開低、電子股走弱下，早盤挫逾 200 點，失守 5 日線並回測 10 日線，預估成交量 3700 億元；法人指出，在台積電短線仍承壓下， 加權指數 難脫震盪格局。

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法人分析，台股 2 月上漲多倚賴傳產跌深族群的帶動，但隨著傳產近日漲多開始量縮震盪，後續上攻仍需電子族群的帶動，尤其是台積電為首的 AI 相關類股需回穩，否則衝高後逢壓仍將震盪，不易走出一段較大的漲勢。