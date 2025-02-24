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〈台股開盤〉美股拖累挫逾200點 台積電再陷季線保衛戰

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-24 09:47

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〈台股開盤〉美股拖累挫逾200點 台積電再陷季線保衛戰。(鉅亨網資料照)

美股上週五重挫，台股今 (24) 日在台積電 (2330-TW) 跳空開低、電子股走弱下，早盤挫逾 200 點，失守 5 日線並回測 10 日線，預估成交量 3700 億元；法人指出，在台積電短線仍承壓下，加權指數難脫震盪格局。

台積電今日開盤 1080 元，下跌 15 或 1.37%，再次陷入季線保衛戰；鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW)、台達電 (2308-TW) 平盤下震盪，廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW) 跌 2-3%。


高價電子股表現同樣弱勢，世芯 - KY(3661-TW)、緯穎 (6669-TW)、旭隼 (6409-TW)、健策 (3653-TW) 等跌 4-5%；其他像是貿聯 - KY(3665-TW)、金像電 (2368-TW)、奇鋐 (3017-TW) 等也跌逾 4%。

法人分析，台股 2 月上漲多倚賴傳產跌深族群的帶動，但隨著傳產近日漲多開始量縮震盪，後續上攻仍需電子族群的帶動，尤其是台積電為首的 AI 相關類股需回穩，否則衝高後逢壓仍將震盪，不易走出一段較大的漲勢。

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集中市場加權指數23552.42-0.75%
台積電1080-1.37%
金像電225-4.26%
貿聯-KY656-5.20%
健策1305-4.40%
旭隼1725-4.70%
緯穎1975-5.05%
世芯-KY3330-3.48%
日月光投控175.5-3.04%
廣達264.5-2.04%
台達電395-0.25%
聯發科15150.33%
鴻海182.5-0.27%
奇鋐543-4.40%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.93
加權指數法興(購) 槓桿9.3
加權指數法興(售) 槓桿7.72
加權指數法興(售) 槓桿8.55

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