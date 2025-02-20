〈美股盤後〉Fed或暫停QT 標普再締新高

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-02-20 05:11

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聯準會會議記錄公布後，美債殖利率下滑，標普 500 指數週三 (19 日) 續創歷史新高紀錄。微軟推動量子運算概念股反彈。蘋果最平價 AI 手機 iPhone 16e 亮相。

在聯準會 1 月政策會議上，聯準會維持基準利率不變。會議記錄顯示，FOMC 官員對持續的通膨，以及川普的政策提案 (尤其是關稅) 對其將物價降至目標水平的潛在影響表達擔憂，暗示利率政策將按兵不動，直至通膨改善。

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會議記錄還揭露，官員討論暫停或放緩量化緊縮 (QT) 的可能性，因為他們在未來幾個月中面臨著提高聯邦債務上限所帶來的複雜問題。十年期美債殖利率下降 2 個基點至 4.53%。

美國總統川普週二宣布將對進口美國的汽車、半導體和藥品徵收「約 25%」的關稅，最新的關稅威脅引發對貿易戰擴大的擔憂。

美國商務部表示，1 月新屋開工月降 9.8%，原因在於需求疲軟、抵押貸款利率上升以及一系列異常寒冷的天氣。

美股週三 (19 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 71.25 點，或 0.16%，收 44,627.59 點。

那斯達克指數上漲 14.99 點，或 0.07%，收 20,056.25 點。

S&P 500 指數上漲 14.57 點，或 0.24%，收 6,144.15 點。

費城半導體指數上漲 61.83 點，或 1.18%，收 5,309.69 點。

NYSE FANG + 指數下跌 21.75 點，或 0.16%，收 13,916.19 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王漲跌互見。Meta (META-US) 下跌 1.76%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.16%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.82%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.25%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.0088%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.88%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 2.99%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.41%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.98%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 微升 0.16% 至每股 244.87 美元。蘋果發表旗下最平價 AI 手機 iPhone 16e，搭載 A18 處理器和自研 C1 數據機晶片，台灣售價新台幣 2 萬 1900 元起。

亞馬遜 (AMZN-US) 收低 0.0088% 報每股 226.63 美元。亞馬遜將於明年停止對其通訊服務 Amazon Chime 的支持，並將於 2 月 20 日停止接受新客戶。現有客戶可以繼續使用此功能。

微軟 (MSFT-US) 收高 1.25% 至每股 414.77 美元。微軟推出採用全新拓撲核心架構的量子晶片「Majorana 1」，專為在單個晶片上擴展到 100 萬個量子位元而設計，同時，微軟還推出新的生成式人工智慧 (AI) 技術「Muse」，以顛覆傳統遊戲開發方式。

瑞銀分析師預計輝達將公布強勁的財報，且財測將達到或超過市場對總收入和資料中心的預期。輝達 (NVDA-US) 週三仍下滑 0.12% 至每股 139.23 美元。

Nikola (NKLA-US) 崩跌 39.13% 至每股 0.47 美元。曾是華爾街分析師與散戶最愛的電動車新創公司 Nikola 週三聲請破產，在銷售疲軟和詐欺醜聞後的主管連續換人壓力下，該公司已進入第 11 章的破產程序，目前手頭上有約 4,700 萬美元現金。

華爾街分析

CFRA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 表示：「市場持續彈性走高，面對高估值、第一季獲利預測下調以及全球貿易的不確定性，市場仍然傾向積極。」

Stovall 還提到：「聯準會將繼續依賴數據，他們並不急於降息。確實沒有什麼新鮮事，但同時也沒有什麼意外的負面消息。」

Elios Financial Group 創辦人兼投資長 Jim Elios 認為：「短期來看，DOGE、馬斯克和關稅方面存在很多噪音，如同目前所看到的。我認為很多這些事情都會持續下去。川普效應正給市場帶來壓力，並帶來一些痛苦。長遠來看，我仍然非常看好這將塑造一個有利的商業環境。」