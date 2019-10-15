

◆盤勢分析

1. 美國財政部長梅努欽週一表示，美中在貿易問題上有實質性進展，他警告若中國最終不簽署當前協議，將實施本週原定上調的關稅。儘管美中貿易局勢逐漸走向樂觀，華爾街對美中是否會簽署階段性協議表示存疑，週一美股下跌，跌幅介於 0.05 至 0.14％，美股四大指數短期偏多。蘋果下滑 0.14%，台積電 ADR 上漲 0.99%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：成交量大於月均量方有利大盤挑戰前高。

(2) 均線：支撐為月線（約在 10,900 點）附近，壓力為 11,200 點附近。

(3) 技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值大於 50，短線偏多。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 139 點附近，壓力為 143 點附近，KD 技術指標開口閉合，9 日 K 值在 50 附近，短線整理。近期法人著墨較深的族群包括 PA、散熱、IC 設計、PCB、生技等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 5 日線之上並創反彈高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、蘋概、工業 4.0、生技、內需、運動風、金融、車用等。

5. 台股昨（14）日雙十連假後第一個交易日啟動補漲行情，並譜出四大亮點，包括 2330 台積電股價與市值同步創新高、上市櫃合計總市值衝上 36.7 兆元創今年第二高、2317 鴻海等集團股趁勢啟動作帳行情，及三大法人同步翻多共買超近 200 億元。

6. 根據國外知名媒體報導，美國很可能將部分放寬華為禁令，允許部分企業向華為供應「非敏感性」產品，身為華為解禁概念股的台系供應商有：3008 大立光、6147 頎邦、4958 臻鼎 - KY、2330 台積電、3711 日月光投控、2454 聯發科等六家，以大立光營收占比 20％最高，相對地，聯發科來自華為營收比重僅 1?2％。

7. 眾達 - KY（4977）昨（14）日公布 9 月合併營收 2.33 億元，月增 25.9%，為歷史新高，主要來自 32G 光收發模組產品，以及 100G╱400G 光收發模組產品開始小量出貨帶動。

8.2474 可成昨（14）日公布 9 月營收 104.11 億元，攀上近 11 個月高點，也是歷年同期次高，反映蘋果新機拉貨動能強勁，月增率為 19.1%。不過，受新台幣匯率波動影響，可成 9 月認列 14.5 億元匯損，單月稅前盈餘驟減至 14.88 億元，月減 45.6%，獲利並未隨營收勁揚起舞。

