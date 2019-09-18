多空角力重頭戲在下半周 台指期結算打頭陣

台股能否關關難過關關過? 多空角力的重頭戲在下半周! 今日則是台指期結算與周選擇權結算先打頭陣! 隨美國總統川普又釋出美中貿易戰和緩的訊息，美股小漲，靜待聯準會是否降息，台股能否衝關 10900 點成功再登高，外資態度是指標，需留意新台幣匯率動向。關鍵點位仍為 10877、10906 與 10927 點。

台股今日將有機會再次挑戰 10900 點關卡，只要能站穩 10906、10927 點，軋空單、軋空手行情將有機會再次啟動，不過也需留意指數衝高後，短線獲利下車賣壓。如賣壓不重，指數將有機會再挑戰 10946、10977 點。但如 10900 點仍未能挑戰成功，下方 10877 點將是本波攻勢重要休息站，不宜棄守，如再退守 10844 點，攻勢有熄火疑慮。而 10810 點為 10800 關卡灘頭堡，如棄守指數震盪幅度將擴大!

台股今日台指期結算後，明日有台積電除息，同時聯準會是否如市場預期降息 1 碼，也可望「開牌」，周五則是美股「四巫日」，道瓊期貨等商品結算，均須提防盤勢震盪幅度擴大!

台股部分，昨日未能衝關成功的主要原因之一，為權值股軟腳，除觀察包括鴻家軍，以及塑化等集團股，今日能否回穩，而更關鍵的主角則是明日除息的台積電，如參與除息的買盤踴躍，台股攻堅登高有望。不過今日為台指期與周選擇權結算，控盤權仍在莊家手上，莊家再次大玩「雙巴」的機率仍高，投資人仍需當心! (訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)