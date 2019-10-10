FOMC：Fed內部看法分歧擴大 增加貨幣工具為主軸

根據 FOMC 9 月 17 日至 18 日的會議記錄，大多數委員認為，由於經濟前景、風險管理和通脹目標的多重考慮，需要將利率下調 25 個基點。

經濟基本面穩健 外部風險仍高

多數委員認為，整體基本面仍穩健，勞動力市場和整體經濟的仍維持強勁，GDP 以適度的速度增長。但對於企業投資、工廠商產和出口的部分，疲軟態勢已經有了更明顯的情況，擔心全球貿易緊張、地緣政治問題和全球經濟走軟將帶來的風險。

經濟預測變化不大，部分委員認為，目前的不確定性不會使經濟擴張脫軌。

政策看法分歧大 增加貨幣工具為主軸

但在未來的貨幣政策上，仍存在分歧。部分委員認為，應該維持利率不變，建議進一步明確闡明，聯準會何時將結束因貿易不確定性而調整的利率政策。

同時，部分委員也擔憂，市場要求放鬆貨幣政策的期待可能過頭了，超出合理的預期，需要使市場預期與政策方向維持相同步調。

而多位委員表示，支持 9 月降息的必要性，不過降息可能是過多的保險，部分委員擔憂，有效利率下限 (effective lower bound) (ELB) 恐讓政策在未來遭遇更大衝擊時，應變的空間受到限制。

分析師 Linda Duessel 認為，Fed 所談的應是指「零利率」，或者甚至更低。若利率政策已達有效利率下限，Fed 控制利率之能力將受到更多挑戰，更加難以實現通膨與就業穩定的長期目標。

委員們討論了減少利率達到有效利率下限風險的幾種方法，包括比過去更早，更積極地使用前瞻性指導。此外，數位委員也建議，考慮將「常設回購機制」(standing repo facility, SRF) 作為貨幣政策實施框架的一部分，並可能恢復資產負債表的擴張趨勢，來穩定準備金水平，作為應對貨幣市場動盪的方式。

贊成降息兩碼的委員布拉德（James Bullard）認為，近幾個月來，統計模型顯示，出現經濟中期衰退可能性顯著增加，聯準會應該給出更明確的前瞻性指引。

Fed 態度偏向溫和 市場降息預期幾無變化

多倫多 OANDA 資深外匯分析師 Alfonso Esparza 認為：「Fed 委員幾乎都認同美國經濟仍持續增長，對政策態度可說非常中立，仍然可以明顯看到鷹派與鴿派之間的鴻溝」。

9 月會議記錄公布後，市場對 10 月降息的預期沒有太大改變，根據最新 FedWatch 顯示，預期降息一碼至 1.5%~1.75% 的機率為 83.9%，與前日的 83.4% 相去不大。下一次會議將在 2019 年 10 月 29 日至 30 日舉行。