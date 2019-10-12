年底資金恐更緊！Fed重啟購債 為更多寬鬆政策開了大門

聯準會周五 (11 日) 宣布，10 中旬將啟動每月購債 600 億美元計畫，以確保隔夜借貸系統中流動性充足。市場認為這顯示了一項明確的訊號：一旦市場陷困境，聯準會處於準備就緒的狀態。

Nikko Asset Management 首席全球策略師 John Vail 表示，信貸市場通常到年底時流動性較差，今年可能會特別缺乏，年底之前，流動性方面將面臨更多挑戰。有鑑於此，聯準會可能會推出更多措施。

Federated Investors 投資長 Debbie Cunningham 認為，如果有需要，聯準會似乎準備好在未來幾個月，向市場提供更多的支持措施，例如可能在 2020 年初推出「常設回購機制」(standing repo facility, SRF)、提高買進債種的年期等，來穩定準備金水平，作為應對貨幣市場動盪的方式。

「常設回購機制」SRF 允許金融機構用手上的美國公債，以固定利率，來交換存放在 Fed 的準備金，以取得短期的流動性。

分析師認為，建立 SRF 這樣的常設回購機制設施，對流動性來說非常重要，因為如果市場突然遭受到流動性沖擊，有更多的金融機構可以利用這項機制，來快速換取聯準會充裕的流動性。目前 SRF 仍在 Fed 的討論當中。

現在市場上主要核准與 Fed 的交易商，是銀行與其他金融機構。由於美國赤字持續擴大，這些交易商近來買了越來越多的債券，進而限縮了向融資市場提供流動性的能力。

Scotiabank 首席外匯策略師 Shaun Osborne 表示，新措施在一定程度上將緩解一些貨幣市場的資金問題，且每逢月底和季度末看到的資金緊縮風險，也可望有所降低。

不過達拉斯 Fed 總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 針對這項購債計畫強調，新計劃旨在確保準備金充足，不能直接和量化寬鬆政策畫上等號，也不意味將進一步放鬆貨幣政策。

AllianceBernstein 高收益基金經理人 Will Smith 表示，可以肯定的是，聯準會不希望流動性成為問題，儘管這不像聯準會買 10 年期或 30 年期債券那樣，對市場來的有效，但這確實保持了系統的流動性，並顯示出聯準會希望信貸市場能保有靈活性。