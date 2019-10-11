銀行業的勝利！Fed鬆綁國內外銀行資本、流動性要求

週四 (10 日) 聯準會(Fed) 宣布放鬆一籃子在金融海嘯時期立下金融法規，將鬆綁對美國銀行與外國銀行的資本要求，與流動性要求。

這項新的法規鬆綁，將有助於減輕銀行業的負擔，對於美國合眾銀行 (USB-US) 、第一資本金融(COF-US)、 PNC 金融服務集團(PNC-US) 等公司的資金限制將有所放寬。

這項一籃子金融法規源於 2018 年 5 月，修訂了《多德 - 弗蘭克法案》(dodd frank act) 中的部分內容，減輕地區性銀行的負擔。繼聯準會放寬衍生性商品交易與年度銀行健檢後，這次的法規放寬，又代表銀行業的一次勝利。

聯準會於周四表示，這項新的法規調整，在去年 10 月首次提出，而最終的國內法規，與 2018 年的提案幾乎相同，為美國銀行的風險法規，建立分級制度。資產規模低於 7,000 億美元的國內銀行（除少數下列幾家美國最大且具全球化的公司外）將享有一定程度的資本寬鬆和流動性寬鬆。

聯準會估計，最終的法規，將使所有受惠的美國本土銀行，資本要求降低約 0.6％，流動性要求降低約 2％。

不過全球化的重要美國大型銀行，將不在此列。包括：摩根大通 (JPM-US)、美國銀行(BAC-US)、花旗集團(C-US)、高盛集團(GS-US) 和摩根士丹利(MS-US)。

聯準會也同時宣布，針對國外銀行的新的監管制度。這項規定，放寬了對外國銀行子公司的資本、流動性和壓力測試的要求，不過，對於如短期融資等高風險活動，則有了更嚴格的監管。

聯準會監督委員會副主席 Randal Quarles 表示，這項新的方案可以讓法規更貼近金融業的風險情況，並保留對最大型的銀行嚴厲的要求。