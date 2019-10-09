OECD：跨國企業需面臨更嚴峻的稅收規則

經濟合作暨發展組織 (OECD) 於週三 (9 日) 提議，應該在全球範圍內對國際公司稅收規則進行大刀闊斧的改革，OECD 認為，各國政府將有更大的權力向在國內開展業務的大型跨國公司徵稅。

OECD 表示，像谷歌 (GOOGL-US) 和臉書 (FB-US) 這樣的大型網路公司的崛起，將當前的稅收規定推到了極限，因為這些公司可以合法地將資產 (如商標和專利) 寄存在像是愛爾蘭等低稅率國家來記錄收益。

OECD 表示，這次改革的目的是建立一個新的且穩定的國際公司稅制，因為可追溯到 1920 年代的現行規定，已不足以確保在日益全球化的世界中公平分配稅收權。

OECD 本次建議全球政府稅改的目的是，希望使跨國企業的用戶或客戶所在地的政府，有權對該跨國公司所賺取的利潤中較大比例進行徵稅。

OECD 政策負責人 Pascal Saint-Amans 表示：「當前的系統正處於壓力之下，如果不消除這樣的緊張局勢，將無法繼續存在。」

這項改革意味著像愛爾蘭等避稅天堂國家可能會遭受打擊，但消費市場如美國或法國這些國家將能從中受益，OECD 表明，這項提議很可能會獲得全球主要經濟體的支持，OECD 也期望能藉此說服各國不要單方面採型國內數位銷售稅收，例如法國和英國提出的數位稅，OECD 認為這將進一步加劇全球貿易緊張局勢。

一位法國官員表示：「下週我們將在的 G20 會議中進行討論。希望這次討論能夠提供必要的指引，以便在 2020 年達成國際稅收協定。當然，我們必須仔細研究該提案的詳細內容，以確保能夠解決數位化時代為經濟帶來的挑戰。」

全球電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 則對此回應：「我們將繼續支持 OECD 的工作，並做出積極的貢獻，以期針對稅收政策的解決方案達成共識。同時要創造有利於世界貿易成長的環境，這對於亞馬遜在全球範圍內為數以百萬計的僱員、客戶和相關公司至關重要。 」