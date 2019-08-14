反法國數位稅 谷歌、臉書、亞馬遜等巨頭將出聽證會

據報導，美國三大科技巨頭谷歌 (GOOGL-US)、臉書 (FB-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 將於下週一在美國貿易代表辦公室 (USTR) 聽證會上出席作證，以反對法國政府所提出的數位稅。

在今年 7 月份，法國參議院批准了向法國境內營收超過 2500 萬歐元、全球營收達 7.5 億歐元的公司徵收 3% 的稅。USTR 對此表達了不滿，並稱之為「不合理」。美政府隨後也開始調查新稅制，並且不排除對法國商品或貿易祭出新的關稅或限制。

在書面證詞當中，亞馬遜國際稅務政策主管 Peter Hiltz 表示，超過 10000 家法國中小型企業在亞馬遜的網上銷售商品，通過亞馬遜平台所銷售的法國商品和服務都將因新的稅收而漲價。

臉書全球稅務政策負責人 Alan Lee 在證詞則說道，新稅收為臉書的商業模式帶來了困難，並且將阻礙數位經濟的成長和創新，臉書因此需要重新調整營運模式。

谷歌貿易政策顧問 Nicholas Bramble 則認為，法國的數位稅收遠遠偏離了以往的稅收規則，瞄準了特定企業，並且容易與其他地方產生爭議。

代表亞馬遜、臉書、蘋果、谷歌等公司的美國信息技術產業委員會 (Information Technology Industry Council) 副總裁 Jennifer McCloskey 也在書面證詞中表示，法國的數位稅開了一個令人不安的先例，背離了國際稅收政策，尤其是不公平地影響到了總部在美國的公司。「數位稅的稅收成本很有可能會轉嫁到供應鏈上。」

目前，包括奧地利、英國、西班牙和義大利在內其他歐盟國也宣布了數位稅計劃。這些國家認為，稅收是必要的，因為臉書和亞馬遜等大型跨國網路公司在愛爾蘭等低稅負國家登記營收，導致實際向政府支付的稅金和銷售收入不成比例。